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أملًا في استعادة مستواه

الدوري الرديف يجهز فهد المولد

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٥ مساءً
الدوري الرديف يجهز فهد المولد
المواطن - فريق التحرير

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يأمل النجم فهد المولد في استعادة مستواه المعهود، والتألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المباريات الرسمية القادمة.

فهد المولد يشارك بالدوري الرديف

ولم ينجح فهد المولد في حجز مكان بالتشكيل الأساسي للشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، وتطمح الجماهير في عودته لمستواه، خاصة أن الفريق يُقدم أداء مميزًا، ويسعى للتتويج بالبطولات.

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فهد المولد
المولد

ويشارك فهد المولد في المواجهات الودية ومباريات الدوري الرديف، لاستعادة لياقته البدنية والفنية، ولعب كبديل في مباراة الشباب ضد أبها اليوم، ونجح في تسجيل هدف بشكل رائع، وتفاعلت الجماهير معه عبر موقع “تويتر”، وتمنت تألقه.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد أبها على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض اليوم ضمن منافسات الدوري السعودي الرديف، ونجح الليوث في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد.

الشباب وأبها بالدوري الرديف
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

الشباب في دوري روشن

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز في دوري روشن السعودي، حيث فاز على أبها بثنائية بالأمس في الجولة الـ16، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة ويتصدر الترتيب.

الشباب ضد أبها
لاعبو الشباب – المصدر @SPL

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