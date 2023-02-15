الدوري الرديف يجهز فهد المولد

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يأمل النجم فهد المولد في استعادة مستواه المعهود، والتألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المباريات الرسمية القادمة.
ولم ينجح فهد المولد في حجز مكان بالتشكيل الأساسي للشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، وتطمح الجماهير في عودته لمستواه، خاصة أن الفريق يُقدم أداء مميزًا، ويسعى للتتويج بالبطولات.
ويشارك فهد المولد في المواجهات الودية ومباريات الدوري الرديف، لاستعادة لياقته البدنية والفنية، ولعب كبديل في مباراة الشباب ضد أبها اليوم، ونجح في تسجيل هدف بشكل رائع، وتفاعلت الجماهير معه عبر موقع “تويتر”، وتمنت تألقه.
ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد أبها على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض اليوم ضمن منافسات الدوري السعودي الرديف، ونجح الليوث في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد.
على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز في دوري روشن السعودي، حيث فاز على أبها بثنائية بالأمس في الجولة الـ16، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة ويتصدر الترتيب.