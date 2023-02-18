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اللاعب الأرجنتيني لا يشعر بالسعادة في إيطاليا

الدوري السعودي وجهة دي ماريا في حال غادر يوفنتوس

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
الدوري السعودي وجهة دي ماريا في حال غادر يوفنتوس
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا نجم الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي يرغب في الرحيل إلى الدوري السعودي في حال لم يجدد عقده مع السيدة العجوز.

وجهتان أمام نجم يوفنتوس

وكشفت صحيفة AS الإسبانية أن النجم الأرجنتيني يدرس الرحيل عن يوفنتوس بعد عقوبة خصم 15 نقطة من رصيد النادي في الدوري الإيطالي بسبب مخالفات مالية، حيث يحبذ اللاعب الرحيل إلى السعودية أو إلى الدوري الأمريكي.

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وكان اسم نادي النصر ارتبط مسبقًا بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم مع بلاده في ديسمبر الماضي، أما في حال انتقاله للدوري الأمريكي فسوف ينضم لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

وسبق لـ دي ماريا اللعب في صفوف روساريو سنترال الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، ثم انضم إلى يوفنتوس في صيف عام 2022 قادمًا من نادي باريس سان جيرمان.

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فشل انتقال دي ماريا لـ تركيا

وكان الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات والصفقات قال إن نادي غلطة سراي التركي كان وضع أنظاره على ضم اللاعب الأرجنتيني في فترة الانتقالات الشتوية في تركيا.

وأضاف رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من المتوقع أن يُكمل دي ماريا الموسم الجاري كلاعب لليوفي، بالرغم من الشائعات التي خرجت خلال الساعات الماضية لتؤكد رحيله”.

 

 

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