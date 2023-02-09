Icon

4 مباريات غدًا في دوري روشن Icon وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية Icon مبنى المواطنة المفقودة بتركيا منهار بالكامل Icon الشباب يزيد أوجاع الباطن برباعية Icon مدينة إيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد هزات أرضية Icon التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات Icon عقوبات على 15 منشأة مخالفة لنظام المستحضرات الصيدلانية Icon تبرعات الحملة الشعبية السعودية تقفز لـ 144 مليون ريال Icon الرياض تحتضن المنتدى السعودي للإعلام لتمكين المرأة Icon إحصائية تحفز كريستيانو رونالدو ضد الوحدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعدما ساهم في تأهل الهلال للنهائي

الدوسري يُنافس على أفضل لاعب عربي بمونديال الأندية

2023-02-09 الساعة 5:35
الدوسري يُنافس على أفضل لاعب عربي بمونديال الأندية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ظهر النجم سالم الدوسري بشكل مميز مع الهلال، ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، ليُنافس على أفضل لاعب عربي في البطولة.

سالم الدوسري يُنافس على الأفضل

وطرح حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع “تويتر”، استفتاء بشأن أفضل لاعب عربي في مونديال الأندية حتى الآن، وجاءت الاختيارات، كالتالي؛ سالم الدوسري، وثنائي الأهلي المصري، حسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة أو لاعب آخر.

قد يهمّك أيضاً
Img

أمين جمعية متعافي السرطان يروي قصة إصابته بالمرض: أصعب شيء نظرة المجتمع

Img

هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب فلسطين

سالم الدوسري
سالم – المصدر @Alhilal_FC

وشهد الاستفتاء تفاعلًا كبيرًا من الجماهير، حيث صوت أكثر من 2500 مشجع خلال 15 دقيقة فقط، وحصل سالم الدوسري على 55.1% من الأصوات، مقابل 37% لحسين الشحات، 5.6% لاعب آخر، و2.3% لأفشة.

وخطف سالم الدوسري الأنظار مع الهلال، حيث نجح في تسجيل هدف أمام الوداد، وثنائية ضد فلامنجو، ليكون أول لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يهز شباك نفس الفريق في نسختين مختلفتين من المسابقة، كما تصدر قائمة هدافي العرب في البطولة برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع نجم الأهلي المصري، محمد أبو تريكة.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

الهلال في مونديال الأندية

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة دياز مشواره في مونديال الأندية بالفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل، قبل أن يفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2.

ويستعد الهلال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022، يوم السبت المقبل عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...
الرياضة

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...

الرياضة
إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا
العالم

إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا

العالم
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...
الرياضة

ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...

الرياضة
الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...
السوق

الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...

السوق
تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول
وظائف

وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول

وظائف
تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي
العالم

تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي

العالم