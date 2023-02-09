الدوسري يُنافس على أفضل لاعب عربي بمونديال الأندية

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ظهر النجم سالم الدوسري بشكل مميز مع الهلال، ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، ليُنافس على أفضل لاعب عربي في البطولة.
وطرح حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع “تويتر”، استفتاء بشأن أفضل لاعب عربي في مونديال الأندية حتى الآن، وجاءت الاختيارات، كالتالي؛ سالم الدوسري، وثنائي الأهلي المصري، حسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة أو لاعب آخر.
وشهد الاستفتاء تفاعلًا كبيرًا من الجماهير، حيث صوت أكثر من 2500 مشجع خلال 15 دقيقة فقط، وحصل سالم الدوسري على 55.1% من الأصوات، مقابل 37% لحسين الشحات، 5.6% لاعب آخر، و2.3% لأفشة.
وخطف سالم الدوسري الأنظار مع الهلال، حيث نجح في تسجيل هدف أمام الوداد، وثنائية ضد فلامنجو، ليكون أول لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يهز شباك نفس الفريق في نسختين مختلفتين من المسابقة، كما تصدر قائمة هدافي العرب في البطولة برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع نجم الأهلي المصري، محمد أبو تريكة.
وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة دياز مشواره في مونديال الأندية بالفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل، قبل أن يفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2.
ويستعد الهلال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022، يوم السبت المقبل عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط.