الدويش: جارسيا لا يجيد قيادة المباريات!

أكد الإعلامي الرياضي محمد الدويش، أن النصر أهدر فوزًا كبيرًا ضد التعاون، مشددًا في الوقت ذاته أن مدربه الفرنسي رودي جارسيا لا يجيد قيادة المباريات.

الدويش ينتقد جارسيا

ولعب النصر ضد التعاون بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، ونجحت كتيبة جارسيا في تحقيق الفوز بنتيجة 2/1، لتتصدر ترتيب البطولة برصيد 40 نقطة.

وأبدى الدويش رأيه في المواجهة، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ليس صحيحًا أنّ النصر كان سيئًا أمام التعاون.. الشوط الأول كان للنصر وفرّط فيه بتقدم مريح”.

وتابع الدويش تغريدته قائلًا: “الشوط الثاني تعاوني من حيث الانتشار والتمرير، ولكن فرص التسجيل كانت فيه شبه متقاربة.. جارسيا مدرب تحضير لكنه لا يجيد قيادة المباريات”.

تفاعل مع تغريدة الدويش

وشهدت تغريدة الدويش تفاعلًا، حيث دافعت الجماهير عن جارسيا، وأكدوا أنه يحتاج إلى لاعبين أفضل، وكتب علي آل رشة: “مشكلة النصر قدرات فردية وذهنية تكتيك المدرب عالي جدًا ويفوق ما يملكه النصر من أدوات حاليًا”.

وقال فارس العتيبي: “عندما يصل الفريق لمرمى الخصم، فهذا يعني نجاح المدرب، إضاعة الفرص هي مشكلة المهاجمين.. النصر سدد 20 مرة، منها 11 علي المرمى، سجل منها هدفين”.

وواصل العتيبي تغريدته قائلًا: “التعاون سدد 7 مرات، منها 2 على المرمى، سجل منها هدف (مشكلة دفاعية سببها غياب أوسبينا وألفارو)”.