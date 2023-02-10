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ضمن منافسات الجولة الـ16

الرائد وأبها يتعادلان إيجابيًا بالشوط الأول

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٥ مساءً
الرائد وأبها يتعادلان إيجابيًا بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرائد وأبها ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تعادل الرائد وأبها

وانطلقت مباراة الرائد وأبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بشكل سريع، وسط ضغط كبير من الفريقين لفض اشتباك التعادل السلبي سريعًا، ولكن دون جدوى.

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الرائد ضد أبها
جانب من المباراة – المصدر spl

ونجح نواف الصعدي في تسجيل الهدف الأول للفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند الدقيقة 41 من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لينتفض لاعبو الرائد بحثًا عن تعديل النتيجة.

الرائد ضد أبها
جانب من المباراة – المصدر spl

وتمكن داميان من تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، بتسديدة جانبية من داخل منطقة الجزاء من هجمة سريعة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الرائد وأبها بالتعادل بنتيجة 1/1.

الرائد وأبها
جانب من المباراة – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع أبها في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

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