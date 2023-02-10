الرائد وأبها يتعادلان إيجابيًا بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرائد وأبها ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تعادل الرائد وأبها

وانطلقت مباراة الرائد وأبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بشكل سريع، وسط ضغط كبير من الفريقين لفض اشتباك التعادل السلبي سريعًا، ولكن دون جدوى.

ونجح نواف الصعدي في تسجيل الهدف الأول للفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند الدقيقة 41 من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لينتفض لاعبو الرائد بحثًا عن تعديل النتيجة.

وتمكن داميان من تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، بتسديدة جانبية من داخل منطقة الجزاء من هجمة سريعة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الرائد وأبها بالتعادل بنتيجة 1/1.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع أبها في المركز السابع برصيد 22 نقطة.