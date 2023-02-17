ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر وتعادل الوحدة تفاصيل مقتل فتاة عشرينية على يد شقيقها وعمها في مصر مشجع يقتحم مرسول بارك كاد يتسبب في إصابة رونالدو مواطنون يستضيفون سائحًا ألمانيًّا وزوجته بطريقة عفوية تيك توك تخطط لتشييد مركزين للبيانات في أوروبا المهباش: لدينا تمييز في التوظيف ضد البُدناء الرائد يرتضي التعادل مع الوحدة إنهاء خدمات 1800 مُعلّم وافد بالكويت فريق الإنقاذ السعودي يواصل مهامه في 46 موقعًا بـ 3 مدن تركية رئيس التعاون عن الأخطاء التحكيمية: الضرب في الميت حرام
انتهت مباراة الوحدة ضد الرائد، مساء اليوم، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
التعادل يحسم مواجهة الوحدة و الرائد
📺 شاهد الأهداف ⤵️#الوحدة_الرائد | #SSC pic.twitter.com/lkYnr5m19G
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 17, 2023
وكان الرأس أخضري جوليو تفاريس سجل هدف التقدم لـ الرائد بالدقيقة الـ34 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل جوليو تفاريس هدف الرائد الثاني بالدقيقة الـ53.
وضغط فارس مكة بعد ذلك ليسجل هدفين عبر كل من البرازيلي أنسيلمو وعلاء محسن في الدقيقتين الـ62 والـ72.
وبعد نهاية المباراة بالتعادل، أصبح رصيد 20 نقطة في المركز العاشر، بينما أصبح رصيد فارس مكة 16 نقطة في المركز الـ13.
وكانت مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن، بدأت الثلاثاء الماضي، بفوز الشباب على نادي أبها بنتيجة هدفين دون رد، بينما أمس تعادل العدالة مع الطائي بهدفين لكل فريق، وفاز الاتحاد على الاتفاق بثلاثية دون رد.
وفي مباراتي اليوم، فاز النصر على التعاون بنتيجة هدفين لهدف، بينما تعادل الوحدة مع الرائد بنتيجة هدفين لكل فريق.
جدير بالذكر أن فريق الوحدة سيواجه نادي أبها في الجولة الـ18 عصر الجمعة المقبلة، بينما يلعب الرائد مع نادي الاتحاد مساء يوم الخميس المقبل.