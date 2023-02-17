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الرائد يرتضي التعادل مع الوحدة

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
الرائد يرتضي التعادل مع الوحدة
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة الوحدة ضد الرائد، مساء اليوم، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الوحدة ضد الرائد

وكان الرأس أخضري جوليو تفاريس سجل هدف التقدم لـ الرائد بالدقيقة الـ34 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل جوليو تفاريس هدف الرائد الثاني بالدقيقة الـ53.

وضغط فارس مكة بعد ذلك ليسجل هدفين عبر كل من البرازيلي أنسيلمو وعلاء محسن في الدقيقتين الـ62 والـ72.

وبعد نهاية المباراة بالتعادل، أصبح رصيد 20 نقطة في المركز العاشر، بينما أصبح رصيد فارس مكة 16 نقطة في المركز الـ13.

الرائد ضد الوحدة - أنسيلمو

مباريات الجولة الـ17

وكانت مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن، بدأت الثلاثاء الماضي، بفوز الشباب على نادي أبها بنتيجة هدفين دون رد، بينما أمس تعادل العدالة مع الطائي بهدفين لكل فريق، وفاز الاتحاد على الاتفاق بثلاثية دون رد.

وفي مباراتي اليوم، فاز النصر على التعاون بنتيجة هدفين لهدف، بينما تعادل الوحدة مع الرائد بنتيجة هدفين لكل فريق.

جدير بالذكر أن فريق الوحدة سيواجه نادي أبها في الجولة الـ18 عصر الجمعة المقبلة، بينما يلعب الرائد مع نادي الاتحاد مساء يوم الخميس المقبل.

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