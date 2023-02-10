الرائد يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في أبها

تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الرائد من تحقيق فوز ثمين على نادي أبها بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

3 نقاط ثمينة لـ الرائد

أبها كان تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب نواف الصعدي في الدقيقة الـ41 ثم تعادل رائد التحدي عبر اللاعب داميان يوكوفيتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، كثف رائد التحدي من هجماته لينجح في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب محمد فوزير بالدقيقة الـ88، ثم عزز اللاعب ذاته بالهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ13 من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

وأصبح رصيد رائد التحدي بعد الفوز 19 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد نادي أبها عند 22 نقطة في المركز الثامن.

وعاد الرائد لطريق الانتصارات بعد أن خسر في الجولتين الماضيتين أمام كل من الفيحاء والخليج.

د90+10' الهدف الثالث لـ الرائد عن طريق فوزير الرائد 3 × 1 أبها#الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/gT9ZCurNwy — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023