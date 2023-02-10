الرائد يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في أبها

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تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الرائد من تحقيق فوز ثمين على نادي أبها بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
د41' الهدف الأول لـ أبها عن طريق نواف الصعديقد يهمّك أيضاً
الرائد 0 × 1أبها#الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/opa99k0ex6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023
أبها كان تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب نواف الصعدي في الدقيقة الـ41 ثم تعادل رائد التحدي عبر اللاعب داميان يوكوفيتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني، كثف رائد التحدي من هجماته لينجح في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب محمد فوزير بالدقيقة الـ88، ثم عزز اللاعب ذاته بالهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ13 من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.
وأصبح رصيد رائد التحدي بعد الفوز 19 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد نادي أبها عند 22 نقطة في المركز الثامن.
وعاد الرائد لطريق الانتصارات بعد أن خسر في الجولتين الماضيتين أمام كل من الفيحاء والخليج.
ثلاثية الرائد في أبها⚽️
📺 أهداف اللقاء ⬇️#الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/V3fCDvWUk7
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023
د90+10' الهدف الثالث لـ الرائد عن طريق فوزير
الرائد 3 × 1 أبها#الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/gT9ZCurNwy
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023
د45+2' الهدف الأول لـ الرائد عن طريق داميان
الرائد 1 × 1 أبها#الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/UyH5BpPBNi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023