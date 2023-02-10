الرائد يسعى لمواصلة تفوقه ضد أبها

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواصلة تألقه أمام نظيره أبها في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

مواجهة اليوم

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

أرقام الرائد وأبها

وسبق أن لعب الرائد ضد أبها 9 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الفريق الريداوي في تحقيق الفوز 6 مرات، وخسر مرتين، فيما خيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من تذبذب النتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث حقق الفوز 5 مرات وتعادل مرة وخسر 9 لقاءات، وتمكن من تسجيل 16 هدفًا، واهتزت شباكه 26 مرة.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بشكل مميز، ونجح في تسجيل أكبر عدد من النقاط في الدور الأول عبر تاريخه بـ22 نقطة، من الفوز 7 مرات والخسارة مثلهم، وتعادل مرة، وسجل 20 هدفًا، واستقبل 23 هدفًا.