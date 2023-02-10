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ضمن منافسات دوري روشن

الرائد يسعى لمواصلة تفوقه ضد أبها

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠١ مساءً
الرائد يسعى لمواصلة تفوقه ضد أبها
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواصلة تألقه أمام نظيره أبها في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

مواجهة اليوم

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

الرائد
لاعبو الفريق الريداوي – المصدر spl

أرقام الرائد وأبها

وسبق أن لعب الرائد ضد أبها 9 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الفريق الريداوي في تحقيق الفوز 6 مرات، وخسر مرتين، فيما خيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

الرائد ضد أبها
جانب من مباراة سابقة – المصدر @alraedclub

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من تذبذب النتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث حقق الفوز 5 مرات وتعادل مرة وخسر 9 لقاءات، وتمكن من تسجيل 16 هدفًا، واهتزت شباكه 26 مرة.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بشكل مميز، ونجح في تسجيل أكبر عدد من النقاط في الدور الأول عبر تاريخه بـ22 نقطة، من الفوز 7 مرات والخسارة مثلهم، وتعادل مرة، وسجل 20 هدفًا، واستقبل 23 هدفًا.

أبها في دوري روشن
لاعبو فريق أبها في الدوري – المصدر @abhaFC

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