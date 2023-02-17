الرائد يطمح لمواصلة تفوقه على الوحدة

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواصلة تفوقه ضد الوحدة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

مواجهة اليوم

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، مباراة الوحدة ضد الرائد، اليوم الجمعة عند الساعة الثامنة والنصف مساء، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الريداوي في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة.

الرائد يسعى للفوز

وسبق أن لعب الوحدة ضد الرائد 19 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا للفريق الريداوي، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات، مقابل 7 انتصارات لفرسان مكة، وتعادلا في 3 لقاءات.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مستوى مميزًا في مواجهته ضد الوحدة الأخيرة، حيث خسر مرة واحدة فقط من آخر 5 مباريات بدوري المحترفين، وحقق الفوز في 3 لقاءات، وخيم التعادل على نتيجة مباراة.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لحصد الثلاث نقاط، واستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، فيما يسعى الفريق الريداوي لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة التقدم في الترتيب.