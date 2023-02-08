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التحويل المالي من الخارج يجب أن يمر عبر القنوات المالية المعروفة

الربيعة لـ” المواطن”: استقبال التبرعات عبر ساهم مقتصر حاليًا على المملكة

2023-02-08 الساعة 3:20
الربيعة لـ” المواطن”: استقبال التبرعات عبر ساهم مقتصر حاليًا على المملكة
المواطن - هاشم القرني - الرياض

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أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، أن استقبال التبرعات لإغاثة الشعبين السوري والتركي عبر منصة ساهم مقتصر حاليًا على المتربعين داخل المملكة، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك تحويل مالي من الخارج فإنه يمر عبر القنوات المالية المعروفة لضمان مأمونية هذا التحويل.

التفاصيل

جاء ذلك في معرض إجابته على سؤال “المواطن” في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم للإعلان عن انطلاق الحملة الشعبية لجمع التبرعات لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا والعراق عبر منصة ساهم، حول استقبال منصة ساهم للتبرعات من خارج المملكة، وهل سيكون هناك إجلاء للمصابين وعودتهم للمملكة للعلاج، وما هي الخطة لذلك خاصة وأن الزلزال وقع بين دولتين متجاورتين هما سوريا وتركيا؟

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ولفت الدكتور الربيعة إلى أن مركز الملك سلمان لديه حوكمة عالية وتنسيق مع الجهات المالية في المملكة، ويمكن قبول هذه التبرعات بشرط أن يكون مصدرها صحيح.

 

وعلق الدكتور الربيعة على موضوع إجلاء الضحايا مشيرًا إلى أن الحدث يحتاج لتدخل طارئ.

وكان المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة قد أكد أنه سيتم تدشين جسر جوي لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا خلال ساعات.

جسر جوي سعودي

وأضاف الربيعة، أن الجسر الجوي السعودي، سيعمل على حمل التبرعات سواء دوائية أو صحية أو غذائية وستقوم فرق الإنقاذ بالسفر إلى مواقع الحدث لإنقاذ المصابين والمتضررين من هذا الزلزال كما سيرافق الجسر طواقم طبية مجهزة لتقديم الدعم اللازم.

وانطلقت اليوم الأربعاء الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا عبر منصة ساهم، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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