الربيعة: مساعدات تركيا وسوريا غذائية وإيوائية وطبية متنوعة

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أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان، د. عبدالله الربيعة، أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص القيادة على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعبين السوري والتركي، والتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في كل من سوريا وتركيا.
فيديو | المشرف العام على مركز الملك سلمان د. عبد الله الربيعة: سنقدم مساعدات غذائية وإيوائية وطبية متنوعة لمتضرري زلزال سوريا وتركيا#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/feauqxEEskقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 7, 2023
وأوضح الربيعة أنه سيتم بموجب التوجيه الكريم تقديم مساعدات غذائية وإيوائية وطبية متنوعة دعمًا لجهود الإنقاذ وإغاثة المنكوبين.
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله–، اليوم الثلاثاء، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.