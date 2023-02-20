الربيعة: منتدى الرياض الدولي يستهدف زيادة أثر العمل الإنساني عالمياً

أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.عبدالله الربيعة، أن منتدى الرياض الدولي الإنساني يركز على قضايا الأمن الغذائي والنزوح والهجرة ودعم البحوث الميدانية للعمل الإنساني.

وأضاف الربيعة، خلال فعاليات منتدى الرياض الإنساني”: “أن المنتدى يستهدف تعزيز الشراكات ودعم الدراسات والجهود الرامية إلى زيادة أثر العمل الإنساني على مستوى العالم أجمع”.

فيديو | المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.عبدالله الربيعة: يركز #منتدى_الرياض_الدولي_الإنساني على قضايا الأمن الغذائي والنزوح والهجرة ودعم البحوث الميدانية للعمل الإنساني#الإخبارية pic.twitter.com/yeAicwpIZQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023

مشاريع لمتضرري الزلزال

يذكر أن المملكة العربية السعودية، وقعت اليوم، مشاريع لصالح متضرري الزلزال المدمر في تركيا وسوريا بأكثر من 183 مليون ريال.

إيواء المتضررين

كما أعلنت المملكة بناء 3 آلاف وحدة سكنية لإيواء المتضررين من الزلزال بقيمة “75 مليون ريال”، ضمن قائمة المشاريع الجديدة التي أعلن عنها مركز الملك سلمان لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

وانطلقت صباح اليوم، فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية في مدينة الرياض.