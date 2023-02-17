الرشيدي: رابطة دوري المحترفين خالفت القانون بتأجيل مباراة الهلال والفيحاء

قال الناقد الرياضي عايد الرشيدي: إن رابطة الدوري السعودي للمحترفين خالفت القانون بتأجيلها لـ مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الرشيدي في برنامج “سوالف رياضية” على قناة 24 الرياضية: “رابطة الدوري السعودي خالفت الأنظمة والقانون بتأجيلها لمواجهة الهلال ضد الفيحاء، المادة 34 فقرة 6 تقول بأنه يجب على رئيس الرابطة إبلاغ الرابطة وأعضائها بإرسال البريد الإلكتروني للجهات المعنية خلال 48 ساعة وهو ما لم يحدث”.

رابطة الدوري خالفت القانون

وأضاف الرشيدي: “قانون الرابطة يقول أيضًا بأنه في حال إرسال بريد إلكتروني يجب أن يصل خلال 24 ساعة وتتأكد الرابطة من إرساله للجهات المعنية، ما حدث العكس من الرابطة وهذا يُسبب إدانة لهم”.

وتابع: “هناك 6 أعضاء في الرابطة وهم رئيسها ونائبه و2 من الأعضاء والمدير التنفيذي وممثل عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أين أتت الرابطة بمستشار لها؟”.

مباراة الهلال والفيحاء

وكانت رابطة دوري المحترفين قررت تأجيل مباراة الهلال والفيحاء، بعد عودة الهلال من المشاركة في كأس العالم للأندية حيث وصل إلى المباراة النهائية، لكن عبدالله أبانمي رئيس نادي الفيحاء قال في تصريحات تلفزيونية: إن قرار تأجيل المباراة جاء له مفاجئًا ولم يتشاور معه أحد من الرابطة في الأمر.