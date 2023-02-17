الرشيدي: رابطة دوري المحترفين خالفت القانون بتأجيل مباراة الهلال والفيحاء

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قال الناقد الرياضي عايد الرشيدي: إن رابطة الدوري السعودي للمحترفين خالفت القانون بتأجيلها لـ مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
🗣 عايد الرشيدي :
بيان رابطة المحترفين حول تأجيل مباراة الفيحاء و #الهلال .. الرابطة لم تتواصل مع الطرفين بخطابات رسمية ..
سوالف رياضية …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@ayed7171 pic.twitter.com/rKAAWjs7xqقد يهمّك أيضاً
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 17, 2023
وقال الرشيدي في برنامج “سوالف رياضية” على قناة 24 الرياضية: “رابطة الدوري السعودي خالفت الأنظمة والقانون بتأجيلها لمواجهة الهلال ضد الفيحاء، المادة 34 فقرة 6 تقول بأنه يجب على رئيس الرابطة إبلاغ الرابطة وأعضائها بإرسال البريد الإلكتروني للجهات المعنية خلال 48 ساعة وهو ما لم يحدث”.
وأضاف الرشيدي: “قانون الرابطة يقول أيضًا بأنه في حال إرسال بريد إلكتروني يجب أن يصل خلال 24 ساعة وتتأكد الرابطة من إرساله للجهات المعنية، ما حدث العكس من الرابطة وهذا يُسبب إدانة لهم”.
وتابع: “هناك 6 أعضاء في الرابطة وهم رئيسها ونائبه و2 من الأعضاء والمدير التنفيذي وممثل عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أين أتت الرابطة بمستشار لها؟”.
وكانت رابطة دوري المحترفين قررت تأجيل مباراة الهلال والفيحاء، بعد عودة الهلال من المشاركة في كأس العالم للأندية حيث وصل إلى المباراة النهائية، لكن عبدالله أبانمي رئيس نادي الفيحاء قال في تصريحات تلفزيونية: إن قرار تأجيل المباراة جاء له مفاجئًا ولم يتشاور معه أحد من الرابطة في الأمر.
وفي نفس السياق، قال القانوني الرياضي أحمد الأمير في عدة تغريدات عبر حسابه في “تويتر” يوم الثلاثاء الماضي: “لا يوجد أي مسوغ قانوني يمنح الرابطة الحق في تأجيل مباراة الهلال والفيحاء“.
وأضاف: “هل شرط المصلحة العامة متوفر في طلب تأجيل اللقاء، بالطبع لا لأن الحد الأدنى الفاصل للراحة قد توفر وبالتالي فإن التأجيل غير قانوني، حتى نصوص الفيفا تُجبر اللاعبين المستدعين من قبل منتخباتهم العودة لأنديتهم والمشاركة خلال 48 ساعة”.