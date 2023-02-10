الرعب يتجسد بأزياء التنكر في بوليفارد رياض سيتي

استضافت منطقة بوليفارد رياض سيتي فعاليات مهرجان التنكر الأكبر من نوعه في المملكة، حيث شهدت أرجاء المنطقة حضور أعداد كبيرة من مرتدي الأزياء التنكرية التي تعود لمجموعة من الشخصيات العالمية المشهورة في عالم الأنمي وأفلام مارفل وغيرها من الشخصيات المعروفة بأزياء خاصة ومحددة.

الدخول مجانًا

وحضرت في المهرجان الذي يتيح الدخول مجانًا لأصحاب الأزياء التنكرية شخصيات الحبار وسبايدرمان وباتمان، وأبرز شخصيات مسلسل بيكي بلاندر الشهير، إضافة الى عشرات الشخصيات التنكرية التي لفتت الزوار بمظاهرها وطرق ارتدائها للملابس في أشكال أقرب لعالم الخيال.

وضمن فعاليات المهرجان تزينت منطقة سكوير بإضاءاتها الساطعة التي جعلت من المهرجان وجهة للباحثين عن الفعاليات المميزة، لما تفردت به من جمهور يستعرض أحدث الابتكارات العالمية في الأزياء التنكرية بشتاء العاصمة الرياض.

عروض متنوعة

وشهد المهرجان عروضًا متجولة انطلقت من منطقة أفلانش، شارك فيها محبو الفعاليات التنكرية، واحتوت مجموعة من الاستعراضات لشخصيات مسلسلات الرعب والدراما، كما أتاح المهرجان لرواده فرصة محاكاة شخصياتهم المفضلة بين زوار المهرجان الذي ينتظر أن يحفل بجمهور عريض اليوم الجمعة.

وكان مهرجان التنكر قد نجح في أول أيامه بصناعة أجواء مميزة من خلال عدد من الأكشاك المخصصة لمكياج الرعب، وخلق الإبداع في فنون الاستعراض بطرق احترافية تحاكي أشهر الشخصيات العالمية الشهيرة في عالم الرعب والتنكر وشخصيات الخيال.