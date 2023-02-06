الرعي مُضرّ بالمراعي في حالتين

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أوضح مستشار البيئة والمراعي بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي عبدالله الهاجوج، الحالات التي يكون فيها الرعي مُضرًّا بالمراعي.
مستشار البيئة والمراعي بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يوضح الحالات التي يكون فيها الرعي مُضر بالمراعي، والعقوبات المقررة لمن يخالف التعليمات#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rRvG3nRZTUقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 6, 2023
وقال الهاجوج في تصريحات لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن الرعي يكون مُضرًّا بالمراعي في حالتين، الأولى هي أن يكون عدد الحيوانات أكبر بكثير من المرعى أو الرقعة التي يتم فيها رعاية تلك الحيوانات.
وأضاف: أما الحالة الثانية، عندما يكون الرعي في وقت مبكر قبل أن تنمو النباتات أو تطرح بذورها، ما يقلّل نسبة المخزون البذري في التربة.
وأشار إلى عقوبات الرعي الجائر، موضحًا أنه لم يبدأ تطبيقها حتى وضع الأنظمة لتحديد المناطق التي يسمح بها بالرعي، والمخالفات سيتم تطبيقها في وقت قريب.