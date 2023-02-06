الرعي مُضرّ بالمراعي في حالتين

أوضح مستشار البيئة والمراعي بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي عبدالله الهاجوج، الحالات التي يكون فيها الرعي مُضرًّا بالمراعي.

وقال الهاجوج في تصريحات لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن الرعي يكون مُضرًّا بالمراعي في حالتين، الأولى هي أن يكون عدد الحيوانات أكبر بكثير من المرعى أو الرقعة التي يتم فيها رعاية تلك الحيوانات.

التوقيت

وأضاف: أما الحالة الثانية، عندما يكون الرعي في وقت مبكر قبل أن تنمو النباتات أو تطرح بذورها، ما يقلّل نسبة المخزون البذري في التربة.

العقوبات

وأشار إلى عقوبات الرعي الجائر، موضحًا أنه لم يبدأ تطبيقها حتى وضع الأنظمة لتحديد المناطق التي يسمح بها بالرعي، والمخالفات سيتم تطبيقها في وقت قريب.