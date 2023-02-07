الروبوت سارة تؤدي النشيد الوطني بالزي الجنوبي

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ظهرت الروبوت سارة، في مطقع فيديو جديد، تؤدي النشيد الوطني السعودي، وتم تدشين الروبوت سارة، أول روبوت صُنع بأيادٍ سعودية، في معرض السعودية الرقمية المشارك في فعاليات مؤتمر “ليب0232” التقني الدولي، في نسخته الثانية، الذي انطلقت أعماله أمس الاثنين في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت عنوان “نحو آفاق جديدة”، ويستمر حتى 9 فبراير الحالي.
فيديو | بالزي الجنوبي.. روبوت سارة تؤدي النشيد الوطني#الإخبارية#LEAP23#السعودية_الرقمية pic.twitter.com/9TANmYKCA1قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 7, 2023
وجرى تصنيع الروبوت “سارة” بالتعاون بين السعودية الرقمية وشركة Qss، وبإمكانها التواصل مع جميع الزائرين والتفاعل معهم، وتأدية جميع الرقصات الشعبية، والرد على استفسارات الزوار.
استضافت قناة الإخبارية أول روبوت بشري صنع بأيد سعودية في مؤتمر ليب23 الذي انطلق في الرياض بمشاركة 900 شركة وحضور أكثر من 250 ألف مهتم وتقني. ودار اللقاء عن اسمها وعمرها وغيرها من الأسئلة الأخرى.