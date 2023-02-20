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ضمن منافسات جولة يوم التأسيس

الرياض يواصل ملاحقة الصدارة بثنائية ضد نجران

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
الرياض يواصل ملاحقة الصدارة بثنائية ضد نجران
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة نجران ضد الرياض ضمن منافسات جولة يوم التأسيس في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بتحقيق الفريق الضيف لفوز صعب بهدفين مقابل هدف.

تعادل إيجابي

وبدأت مباراة نجران ضد الرياض التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وظهر الفريق الضيف بشكل أفضل، ونجح في التقدم بعد مرور 4 دقائق فقط عن طريق الصربي ميودراج جيموفيتش.

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واشتعلت المباراة بعد الهدف المبكر، وأهدر الفريقان العديد من الفرص، قبل أن ينجح البرازيلي جوناثان بينتس في تسجيل التعادل عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

نجران ضد الرياض
جانب من المباراة – المصدر @FDL_KSA

فوز الرياض ضد نجران

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح الفريق الضيف في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 48 من ركلة جزاء سددها نيكولا ستيكوفيتش بنجاح، واستمرت المحاولات لهز الشباك مجددًا، دون جدوى، لتنتهي المباراة بخسارة نجران.

نجران ضد الرياض
جانب من المباراة – المصدر @FDL_KSA

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض سلسلة عدم الخسارة إلى 12 مباراة متتالية، من الفوز 11 مرة والتعادل مرة واحدة، ليصل رصيده إلى 44 نقطة، ويُعزز تواجده في المركز الثالث بدوري يلو، وبفارق نقطتين عن الحزم والأهلي.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران عند 17 نقطة، ليحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري يلو، ويدخل في حسابات معقدة خلال المراحل الحاسمة.

الرياض في دوري يلو
لاعبو الفريق – المصدر @FDL_KSA

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