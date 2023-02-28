أنطونيو يُحفز لاعبي الاتفاق ويبدأ الاستعداد للرائد أسباب تغير لون مياه البحر المتوسط في الإسكندرية الزعاق: أغلب النجوم غير موجودة في الحقيقة تحديث جديد لسناب شات لحل مشكلة اختفاء المشاهدات من الستوري قائمة المنتخب السعودي للشباب بكأس آسيا 2023 جانتس يحمل نتنياهو المسؤولية عن إشعال الأوضاع بالقرى الفلسطينية احتراق البخور شديد السمية يشبه مواد التبغ والسجائر وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله أكثر من 23 مبادرة نسائية خلال رمضان في الحرمين الشريفين وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في 6 مدن
أكد خبير الطقس والفلك د. خالد الزعاق، أن النجوم التي يتم مشاهدتها في السماء أغلبها غير موجود في الحقيقة، مضيفًا: نحن نشاهد الصورة فقط، أما الحقيقة فبعضها اختفى والبعض الآخر وليد لم يصلنا خبره، فالنجوم تبعد عنا بعدًا سحيقًا.
النجوم التي نشاهدها طوال الليل:
في الحقيقة أن أغلبها غير موجود ، فنحن نشاهد الصورة فقط
أما الحقيقة فبعضها أختفى والبعض الآخر وليد لم يصلنا خبره
فالنجوم تبعد عنا بعداً سحيقاً
والله سبحانه أقسم بالمواقع(
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم)
pic.twitter.com/vBAqYAfORB
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 27, 2023
وتابع الزعاق، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، مستشهدًا بقول الله تعالي: {فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم}.
من جانب آخر، لفت الزعاق خلال فقرة برنامجه على قناة العربية إلى أن السماء تتكون من نجوم، ومجرات، وسدوم، وكواكب، مشيرًا إلى أن العرب قسموا النجوم لقسمين شمالية وجنوبية، وهذه الأقطار لا تتحرك من مكانها لأنها تقع فوق مركز محور دورانها.
واستطرد: الكواكب تعكس ضوء الشمس الساطع على وجهها، والسدم والمجرات تجمعات نجمية، والنجوم تخلق الضوء بذاتها مثلها مثل الشمس.