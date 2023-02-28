الزعاق: أغلب النجوم غير موجودة في الحقيقة

أكد خبير الطقس والفلك د. خالد الزعاق، أن النجوم التي يتم مشاهدتها في السماء أغلبها غير موجود في الحقيقة، مضيفًا: نحن نشاهد الصورة فقط، أما الحقيقة فبعضها اختفى والبعض الآخر وليد لم يصلنا خبره، فالنجوم تبعد عنا بعدًا سحيقًا.

النجوم التي نشاهدها طوال الليل:

في الحقيقة أن أغلبها غير موجود ، فنحن نشاهد الصورة فقط

أما الحقيقة فبعضها أختفى والبعض الآخر وليد لم يصلنا خبره

فالنجوم تبعد عنا بعداً سحيقاً

والله سبحانه أقسم بالمواقع(

فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم)

pic.twitter.com/vBAqYAfORB — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 27, 2023

وتابع الزعاق، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، مستشهدًا بقول الله تعالي: {فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم}.

الأقطار لا تتحرك

من جانب آخر، لفت الزعاق خلال فقرة برنامجه على قناة العربية إلى أن السماء تتكون من نجوم، ومجرات، وسدوم، وكواكب، مشيرًا إلى أن العرب قسموا النجوم لقسمين شمالية وجنوبية، وهذه الأقطار لا تتحرك من مكانها لأنها تقع فوق مركز محور دورانها.

واستطرد: الكواكب تعكس ضوء الشمس الساطع على وجهها، والسدم والمجرات تجمعات نجمية، والنجوم تخلق الضوء بذاتها مثلها مثل الشمس.