الزعاق: النيزك الذي شوهد البارحة لو ضرب الأرض لأعدم ربعها

علق الباحث الفلكي د. خالد صالح الزعاق على ظاهرة احتراق النيزك في سماء المملكة جهة نجد.

وقال الزعاق، عبر حسابه في “تويتر”: “النيزك الذي شوهد ليلة البارحة على نطاق واسع … لو ضرب الأرض لأعدم ربعها”.

احتراق النيزك في السماء

وأضاف خالد الزعاق “هذا النيزك مر على الغلاف الغازي العلوي للأرض واحتكاكه بالأكسجين ولد عنه لهبه الأخضر في رحلته الكونية، فحاله كحال المذنبات”.