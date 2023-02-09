الزعاق: النيزك الذي شوهد البارحة لو ضرب الأرض لأعدم ربعها

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علق الباحث الفلكي د. خالد صالح الزعاق على ظاهرة احتراق النيزك في سماء المملكة جهة نجد.
وقال الزعاق، عبر حسابه في “تويتر”: “النيزك الذي شوهد ليلة البارحة على نطاق واسع … لو ضرب الأرض لأعدم ربعها”.
وأضاف خالد الزعاق “هذا النيزك مر على الغلاف الغازي العلوي للأرض واحتكاكه بالأكسجين ولد عنه لهبه الأخضر في رحلته الكونية، فحاله كحال المذنبات”.