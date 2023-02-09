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حاله كحال بقية المذنبات احترق بغلاف الأرض

الزعاق: النيزك الذي شوهد البارحة لو ضرب الأرض لأعدم ربعها

2023-02-09 الساعة 2:09
الزعاق: النيزك الذي شوهد البارحة لو ضرب الأرض لأعدم ربعها
المواطن - فريق التحرير

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علق الباحث الفلكي د. خالد صالح الزعاق على ظاهرة احتراق النيزك في سماء المملكة جهة نجد.

وقال الزعاق، عبر حسابه في “تويتر”: “النيزك الذي شوهد ليلة البارحة على نطاق واسع … لو ضرب الأرض لأعدم ربعها”.

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احتراق النيزك في السماء

وأضاف خالد الزعاق “هذا النيزك مر على الغلاف الغازي العلوي للأرض واحتكاكه بالأكسجين ولد عنه لهبه الأخضر في رحلته الكونية، فحاله كحال المذنبات”.

 

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