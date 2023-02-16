الزعاق: رمضان هذا العام 29 يوماً وعيد الفطر 21 إبريل

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قال الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن شهر رمضان لهذا العام سيكون 29 يوماً، وسينتهي في نفس اليوم الذي بدأ فيه.
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#الدكتور_خالد_الزعاق #متاااابعه_لايك_اكسبلووووووور
وقال الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه في تيك توك “رمضان سيبدأ يوم الخميس وسينتهي أيضا في يوم الخميس، ويوم الجمعة، 21 إبريل 2023 أول أيام العيد السعيد”.