الزعاق: رمضان هذا العام 29 يوماً وعيد الفطر 21 إبريل

قال الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن شهر رمضان لهذا العام سيكون 29 يوماً، وسينتهي في نفس اليوم الذي بدأ فيه.

موعد عيد الفطر

وقال الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه في تيك توك “رمضان سيبدأ يوم الخميس وسينتهي أيضا في يوم الخميس، ويوم الجمعة، 21 إبريل 2023 أول أيام العيد السعيد”.