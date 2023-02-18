الزكاة والجمارك تحدد كمية السجائر الإلكترونية المسموح بدخولها مع المسافر

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، كمية السجائر الإلكترونية المسموح بدخولها مع المسافر.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: “إنه يُسمح للمسافر البالغ غير المتردد على المنفذ الجمركي، باستيراد 25 سيجارة إلكترونية ذات الاستخدام المرة الواحدة”.

التعريفة الجمركية

وأضافت الزكاة والضريبة “يسمح أيضا باستيراد السجائر الالكترونية ذات الاستخدام المرة الواحدة بحد أقصى 125 جهازاً كل ثلاثة أشهر للفرد.