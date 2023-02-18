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يسمح باستيراد السجائر الالكترونية ذات الاستخدام المرة الواحدة

الزكاة والجمارك تحدد كمية السجائر الإلكترونية المسموح بدخولها مع المسافر

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٣ مساءً
الزكاة والجمارك تحدد كمية السجائر الإلكترونية المسموح بدخولها مع المسافر
المواطن - فريق التحرير

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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، كمية السجائر الإلكترونية المسموح بدخولها مع المسافر.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: “إنه يُسمح للمسافر البالغ غير المتردد على المنفذ الجمركي، باستيراد 25 سيجارة إلكترونية ذات الاستخدام المرة الواحدة”.

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التعريفة الجمركية

وأضافت الزكاة والضريبة “يسمح أيضا باستيراد السجائر الالكترونية ذات الاستخدام المرة الواحدة بحد أقصى 125 جهازاً كل ثلاثة أشهر للفرد.

ونصحت الهيئة بالاطلاع على التعريفة الجمركية المتكاملة لمعرفة الإجراءات للسلع المستوردة من خلال الرابط.

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