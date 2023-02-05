Icon

افتتاح منطقة رملة تيرازا ولقطات لمطاعمها العالمية Icon سنغافوري يطالب امرأة رفضت الزواج منه بـ 3 ملايين دولار Icon ريال مدريد يفقد 6 من نجومه أمام الأهلي المصري Icon وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي Icon تطبيق جديد للأخبار شبيه بتيك توك Icon النصر يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو Icon أسعار النفط قد تتجاوز الـ 100 دولار وأزمة طاقة مرتقبة بحلول 2024 Icon وزارة المالية تطلق برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تبوك Icon مايكروسوفت تتيح خدمات ChatGPT في كتابة البريد الإلكتروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السعودية اليوم
مستمرة حتى 31 مايو 2023

الزكاة : 4 شروط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات

2023-02-05 الساعة 7:42
الزكاة : 4 شروط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، آلية الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات، مؤكدة أهمية المبادرة بالتصحيح قبل موعد انتهائها في 31 مايو 2023م.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن مبادرة الإعفاء من الغرامات المستمرة حتى 31 مايو 2023م، وتشمل شروط الإعفاء ما يلي:

قد يهمّك أيضاً
Img

الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها

Img

تقلبات جوية تستمر لنهاية الأسبوع والمدني يدعو لتوخي الحذر

شروط الإعفاء

1- غرامة التأخر في التسجيل بكافة الأنظمة الضريبية:

-التسجيل في النظام الضريبي لغير المسجلين

– تقديم الإقرارات واجبة التقديم

– سداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها

2- غرامات التأخر في سداد الضريبة أو التأخر بتقديم الإقرار الضريبي في كافة الأنظمة الضريبية:

– سداد أصل الضريبة عن الإقرار الذي تشمله المبادرة أو طلب تقسيطها

3- غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة:

– سداد أصل الضريبة عن الإقرار الذي تشمله المبادرة أو طلب تقسيطها

4- غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية:

– تقديم الإقرارات واجبة التقديم

– سداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها.

وقالت الهيئة إنه يمكن تقديم طلب تقسيط للمستحقات وقبوله قبل تاريخ انتهاء المبادرة مع الالتزام بخطة التقسيط، دون أن يتم إلغاؤها نتيجة لعدم الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر...
السعودية اليوم

نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر...

السعودية اليوم
أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى...
حصاد اليوم

أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى...

حصاد اليوم
مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا
تكنولوجيا

مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا

تكنولوجيا
انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا
العالم

انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا

العالم
عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد

الرياضة
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
صحة وطب‎

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

صحة وطب‎
حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها
السعودية اليوم

حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها

السعودية اليوم
وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...
السعودية اليوم

وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...

السعودية اليوم