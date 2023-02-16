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يتراوح عمقه ما بين 8.5 و10 كيلومترات

الزلزال الكبير حرك القشرة الأرضية 7.3 أمتار

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ صباحاً
الزلزال الكبير حرك القشرة الأرضية 7.3 أمتار
المواطن - فريق التحرير

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كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، معلومات جديدة تتعلق بالزلزالين المدمرين اللذين ضربا كلاًّ من تركيا وسوريا، بقوة 7.8 و7.6 درجة على مقياس ريختر.

مخاطر الزلزال

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 أمتار بفعل زلزال كهرمان مرعش.

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وأوضح مدير الحد من مخاطر الزلازل في “آفاد”، أورهان تتار، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأربعاء، في أنقرة: “اهتزت قشرة الأرض بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين. يتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض”.

الهزات الارتدادية

وضرب الزلزال المزدوج، مساحة واسعة من تركيا تعد أكبر من مساحة العديد من البلدان في العالم. وأكد أورهان أن بلاده تواجه وضعًا غير عادي، والعدد الإجمالي للهزات الارتدادية حتى الآن بلغ 3858.

وبلغ عدد الهزات الارتدادية، التي تراوحت قوتها ما بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر، 1253، في حين بلغ عدد الهزات الارتدادية ما بين 4 و5 درجات على مقياس ريختر 394، وعدد الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها ما بين 5 إلى 6 درجات بلغ 38.

جدير بالذكر أن عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تجاوز 41 ألفاً، فيما يحتاج الملايين إلى مساعدات إنسانية.

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