Icon

مواطن يبتكر طريقة لاصطياد قرد البابون Icon تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء  Icon حجز 70% من مساحة معرض الدفاع العالمي Icon مجلس الوزراء يتابع تطورات الأوضاع الإنسانية جراء الزلزال والجهود السعودية لإغاثة سوريا وتركيا Icon ذقن دنيا بطمة يثير الجدل في أحدث ظهور لها Icon ديوان المظالم يطلق قناته الرسمية عبر التليجرام Icon إنقاذ حياة معتمرة بتقنية الإيكمو Icon ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى نحو 32 ألفًا Icon وزارة الداخلية تحذر من تشغيل الوافدين المخالفين Icon الأمن البيئي يضبط 34 مخالفًا لنظام الرعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالألوان الزاهية والروائح العطرية

الزهور البرية ترسم لوحة فنية في العلا

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
الزهور البرية ترسم لوحة فنية في العلا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تنتشر في محافظة العلا هذه الأيام العديد من الزهور البرية، مضفيةً ألواناً من الجمال، لتضاريس المنطقة المتنوعة من الجبال والسهول والوديان، والمواقع الأثرية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين.
وتكثر هذه النباتات الموسمية ذات الألوان الزاهية والروائح العطرية في فصلي الشتاء والربيع، حيث أسهمت أمطار هذا العام في كثافتها وتنوعها.

حماية البيئة

وتلعب القوات الخاصة للأمن البيئي دوراً مهماً في رعايتها ومراقبة الحياة البيئية ككل، و الحفاظ على الحياة الفطرية وحماية الغابات ومتابعة الجانب المتعلق بالتنوع الإحيائي في المملكة وضبط المخالفات مثل: الاحتطاب وقطع الأشجار ورمي المخلفات وتجريف التربة والصيد الجائر وغيرها، إضافةً إلى تكثيف جهودها فـي مواقع التنزه؛ نظراً للإقبال السياحي الذي تشهده المحافظة من مختلف دول العالم.

قد يهمّك أيضاً
Img

خبير توقع زلزال تركيا يحذر من هزة قوية قد تشمل مصر ولبنان

Img

مزايا وعروض سكني ميتافيرس

هيئة العلا

كما أن للهيئة الملكية لمحافظة العلا خططًا حثيثة ومستدامة؛ تراعي التنمية الحضارية والاقتصادية والزراعية والتراثية، من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات متنوعة، تشمل: مشاريع غرس الأشجار وزراعة النباتات في المحميات الطبيعية، وتشجيع أبناء وبنات المحافظة على زراعة أنواع النباتات المحلية الملائمة بيئياً، والقادرة على النمو في التربة المحلية، مع الحفاظ على الطابع الطبيعي والتاريخي للمحافظة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الخميس على...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الخميس على...

السعودية اليوم
وزير يغط في نوم عميق على الهواء...
غرائب

وزير يغط في نوم عميق على الهواء...

غرائب
رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في...
حصاد اليوم

رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في...

حصاد اليوم
رئيس هيئة الترفيه يُدشن منطقة “فيا رياض”
السعودية اليوم

رئيس هيئة الترفيه يُدشن منطقة “فيا رياض”

السعودية اليوم
ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...
الرياضة

ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...

الرياضة
“المواطن” ترصد انطلاق مشروع الرياض الخضراء بحي...
السعودية اليوم

“المواطن” ترصد انطلاق مشروع الرياض الخضراء بحي...

السعودية اليوم
المملكة تتربع على عرش البورصات العربية بـ2.7...
السوق

المملكة تتربع على عرش البورصات العربية بـ2.7...

السوق
مشاهد توثق لحظة تحطم منزل في هاواي...
غرائب

مشاهد توثق لحظة تحطم منزل في هاواي...

غرائب