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أحد الفنون المعززة لطاقة الخيال لدى الطالب

الزيد: المسرح المدرسي تجربة تعزز الذائقة والهوية السعودية

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٨ مساءً
الزيد: المسرح المدرسي تجربة تعزز الذائقة والهوية السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أكد الكاتب والممثل المسرحي عبدالله الزيد أن “مبادرة المسرح المدرسي” ستؤسس تجربة فنية متكاملة، وستكشف المواهب المميزة والإبداعية التي من شأنها صناعة مسرح سعودي احترافي.

تجربة مسرحية

وأردف: “يعد الجانب المعرفي عنصرًا مهمًا في بناء التجربة الفنية المسرحية؛ فقد تطوّر المسرح إلى صناعة تدار بآليات تنظيمية، وفرق عمل ليست مناطة فقط بالموهبة والرغبة، بل أيضًا بتجويد التجربة عبر استقطاب الخبرات؛ لتحقيق أهداف المبادرات”.

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السردية السعودية

وتطرق إلى أن المسرح يعتبر أحد الفنون المعززة لطاقة الخيال لدى الطالب، إذ يرى أن الخيال عصب التحول، وقد أصبح هذا جزءًا من السردية السعودية الجديدة في الترفيه والسياحة والثقافة، وقال: “إن المبادرة تستهدف عقل الطالب؛ نظرًا لأهمية الذائقة في مختلف إنتاجات التراث الإنساني، إذ أن العقل السطحي يمكنه تقديم الجانب الشكلي من الفنون الصامدة لمدة شهر أو سنة؛ لكسب أرباح عالية، إلا أن التجارب الأصيلة تتطلب عقلًا مفكّرًا متشبعًا في الفلسفة، والتاريخ، والاجتماع، إضافة إلى القراءة في الحقل المسرحي والأدبي، وذلك أثناء ممارسة العمل الفني؛ حتى لا يقع الموهوب في إظهار قوالب مفرغة من هويتها”.

فن المسرح

وتابع: “لو أشخصنا النظر في التاريخ؛ سنشاهد فن المسرح صامدًا في الحياة الإنسانية رغم مرور ألفي عام على إرثنا البشري؛ مما يجعلنا متطلعين لمرحلة فنّية تبنى بشكل صحيح، وتأخذ مساحتها المستحقة، ولعل “مبادرة المسرح المدرسي” تساعد في إثراء هذا الجانب باعتبار المسرح أبا الفنون جميعها، والنافذة التعبيرية لشعوب العالم”.

يذكر أن “مبادرة المسرح المدرسي” تأتي تحت مظلة استراتيجية تنمية القدرات الثقافية التي أطلقتها وزارتا الثقافة والتعليم؛ -بهدف ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق الثقافي-، وتتضمن مبادرات تسعى لتطوير وتحفيز القطاع المسرحي بالمملكة.

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