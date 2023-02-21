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مع عقوبة الترحيل

السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال لأي وافد يعمل لحسابه الخاص

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥١ مساءً
السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال لأي وافد يعمل لحسابه الخاص
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية، أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه عدد من العقوبات، من بينها السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

عقوبات رادعة

وأوضحت الداخلية في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه العقوبات التالية وهي غرامة مالية تصل الى 50 ألف ريال، السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، والترحيل.

وأكدت أنه عند عدم التزام الشخص بالأنظمة يعرضه للعقوبة، مشيرة إلى أنه للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يتم الاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

الوافدون المخالفون

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الداخلية المنشآت من عقوبة تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تلك التي تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.

وأوضحت الداخلية أن هذه العقوبات تشتمل على:

1-غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

2-الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.

3-السجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافدًا.

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