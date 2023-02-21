السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال لأي وافد يعمل لحسابه الخاص

أعلنت وزارة الداخلية، أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه عدد من العقوبات، من بينها السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

عقوبات رادعة

وأوضحت الداخلية في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه العقوبات التالية وهي غرامة مالية تصل الى 50 ألف ريال، السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، والترحيل.

وأكدت أنه عند عدم التزام الشخص بالأنظمة يعرضه للعقوبة، مشيرة إلى أنه للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يتم الاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

الوافدون المخالفون

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الداخلية المنشآت من عقوبة تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تلك التي تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.