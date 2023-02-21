السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال لأي وافد يعمل لحسابه الخاص

جميل الذيابي: المنتدى السعودي للإعلام باحة واسعة لمناقشة الأزمات والعوائق CNN: الرياض تتحول لمدينة من الخيال العلمي ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا 61 مخالفًا في قبضة الأمن لارتكابهم مخالفات رعي فتح باب القبول على وظائف الجوازات للرجال أمانة المدينة المنورة لـ ملاك الأراضي الفضاء: سارعوا بإصدار ترخيص التسوير خالد المالك: نظام هيئة الصحفيين الجديد سيشمل الإعلام الرقمي الملك سلمان يتلقى برقيات التهاني بذكرى يوم التأسيس مصري يحتفي بيوم التأسيس على ضفاف النيل النيابة العامة: لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو إهانته
أعلنت وزارة الداخلية، أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه عدد من العقوبات، من بينها السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.
الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه العقوبات التالية:
1-غرامة مالية تصل الى 50.000 ريال.
2-السجن مدة تصل إلى ستة أشهر.
3-الترحيل.قد يهمّك أيضاً
#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/ZuOnIcOwvN
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 21, 2023
وأوضحت الداخلية في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه العقوبات التالية وهي غرامة مالية تصل الى 50 ألف ريال، السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، والترحيل.
وأكدت أنه عند عدم التزام الشخص بالأنظمة يعرضه للعقوبة، مشيرة إلى أنه للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يتم الاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.
وفي وقت سابق، حذرت وزارة الداخلية المنشآت من عقوبة تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تلك التي تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.
وأوضحت الداخلية أن هذه العقوبات تشتمل على:
1-غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
2-الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.
3-السجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافدًا.