السديس: جهود محافظ حفر الباطن أثمرت تطورًا واضحًا وملموسًا في المحافظة

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قام معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بزيارة لمحافظة حفر الباطن والتقى صاحب السمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد .
وأشاد معاليه بجهود سمو المحافظ التي أثمرت تطورًا واضحًا وملموسًا في المحافظة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومسيرتها التنموية.
كما أثنى معاليه على جهود مؤسسة جامع الشيخ عبدالله بن أحمد الشريع الخيرية ، مؤكدًا على الخدمات التي تقوم بها المؤسسة في الأعمال الخيرية وتحقيق تكافل المجتمع وترابطه، منوهاً بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الخيرية في بناء المجتمعات، وتعزيز أثرها على الحياة الاجتماعية.
وأضاف الشيخ السديس أن مؤسسة الشريع لها دور رائد في تقديم الخدمات والأعمال الخيرية ومساهمتها الكبيرة في رفع الوعي لدى المجتمع.
كما ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمة توجيهية بعنوان (باقة الرسائل في أهم المسائل) وذلك بجامع الشيخ عبدالله الشريع -رحمه الله – ، وبين معاليه العديد من المسائل الشرعية والأحكام الدينية، حاثاً على الاهتمام بالبحوث العلمية والدراسات الشرعية, و بذل أقصى الجهود لخدمة طلاب وطالبات العلم في هذا الجانب والارتقاء بقدرات أهل العلم وتطوير مهاراتهم وتنمية وتعزيز خبراتهم الشرعية.
وأكد معاليه اهتمام ولاة الأمر-حفظهم الله- بالجوانب الدينية والشرعية بما يسهم إيصال رسالة الدين الاسلامي الحنيف وفق منهج الوسطية والاعتدال.
ونوه السديس بالدور الذي تقدمه جمعية ألفة للتنمية الأسرية بحفرالباطن، مؤكدًا أن الأسرة هي نواة المجتمع والواجب علينا جميعاً تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق أهدافها ورسالتها السامية للمساهمة في تنشئة الأفراد وذلك لتحقيق أهم ركائز رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مجتمع حيوي يوفّر للجميع حياة كريمة وسعيدة ،وأضاف الشيخ السديس أن الجمعية لها دورًا بارزاً في تقديم الخدمات والأعمال الأسرية بكفاءة وفعالية وتساهم في رفع الوعي لدى المجتمع .