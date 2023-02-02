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شدد على تحذيرهم من الأفكار المنحرفة

السديس: ربُّوا الأجيال على منهج الوسطية والاعتدال

2023-02-02 الساعة 8:51
السديس: ربُّوا الأجيال على منهج الوسطية والاعتدال
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على ضرورة تربية الأجيال على منهج الوسطية والاعتدال فلا غلُوّ ولا جفاء.

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وطالب الرئيس العام في حفل تكريم الطلاب المشاركين في برنامج الإقراء والإجازة في القرآن الكريم، والذي نظمته كلية الشريعة والأنظمة في جامعة الطائف، بمقر الجامعة بتعليم الأجيال الشابة على قيم التسامح والرفق واليسر والحوار.

تحذير من الأفكار المنحرفة

وأردف: حذروهم من الأفكار المخالفة والمسالك الضالة والتيارات المنحرفة، وتابع قائلًا: “ولتستيقنوا أنه عند تحقيق ذلك كله فإن الأمة ستسعد- بمنِّ الله وفضله- بجيل لا كالأجيال، فريد من نوعه عقيدةً ومنهجًا وتربيةً وسلوكًا.

وأكد على أهمية العلم والتعلم وأنه أشرف عمل وأعظم مهمة يسعى إليها الإنسان ويستمر فيها طوال حياته، خاصة إذا كان هذا العلم يخدم الدين ويحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في بناء وعمارة الأرض.

ووجه رسالة لأعضاء هيئة التدريس قائلًا: هنيئًا لكم شرف الرسالة، ونبل المهمة، ولكن مع عظم التشريف يعظم التكليف، فالله الله في أداء الأمانة والاضطلاع بالرسالة؛ فلقد ائتمنتكم الأمة على أعز ما تملك؛ على عقول فلذات أكبادها وأفكار ثمرات فؤادها.

واختتم الرئيس العام حديثه مبينًا لطلاب والطالبات فضل ما هم فيه من نعيم من خلال توفر المؤسسات العلمية عالية الأداء والجودة، بفضل ما تحظى عليه هذه المؤسسات من رعاية واهتمام من قيادتنا الرشيدة- حفظهم الله- داعيًا المولى- عز وجل- أن يبارك جهودهم، ويسدد أقوالهم وأعمالهم، وأن يحفظ لنا ديننا وقيادتنا ووطننا.

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