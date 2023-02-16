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أكد أن للإعلام دور في إبراز رسالة الحرمين الشريفين

السديس يشيد بالجهود الإعلامية وتطورها في رئاسة الحرمين

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٩ مساءً
السديس يشيد بالجهود الإعلامية وتطورها في رئاسة الحرمين
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال لقائه مع مستشار الرئاسة للشؤون الإعلامية فهيم الحامد، أن للإعلام ووسائله دورًا بارزًا في نشر رسالة الحرمين الشريفين للعالمين، حيث ما يتقدم من جهود وفق تطلعات ولاة الأمر في العناية بعمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي وإبراز الدور التوجيهي والإرشادي وتقديم أرقى الخدمات لقاصديهما، وجرى ذلك بحضور فضيلة مساعد الرئيس العام للحوكمة واتخاذ القرار المشرف العام على مكتب الرئيس العام الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني.

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وبين الشيخ السديس أن الرئاسة وفرت كافة الإمكانيات المتطورة لمواكبة تطور الوسائل الإعلامية ونشرها للعالمين وفقًا للرؤية المباركة ٢٠٣٠م، مشيداً بما توصلت له الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من مواكبة بجهود مبذولة وإتقان مهني في مجال الإعلام.

وأوصى الشيخ خلال اللقاء إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات الإعلامية والاستعداد لتقديم أفضل الجهود الإعلامية واستقطاب وسائل الإعلام المحلية والعالمية والتسهيل لهم لنقل الصورة المشرقة والمشرفة لاهتمام ولاة الأمر بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

 

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