السديس لمنسوبي تراؤف: ليس بوطننا أيتام فوالدكم سلمان يشد أزره ولي العهد

أكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس خلال تشريفه لحفل جمعية رعاية الأيتام في حفر الباطن (تراؤف) أن بلادنا المباركة حباها الله بقيادة حكيمة وملك إنسان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهدِ أمين ممكن للشباب برؤية حضارية وسطية مباركة.

وخاطب معالي الرئيس الحضور في حفل جمعية رعاية الأيتام قائلا ” ليس في هذا الوطن أيتام، فوالدكم والد الجميع سلمان بن عبدالعزيز يشد أزره سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .

وأضاف الرئيس العام قائلا: ” إن القيادة الحكيمة حريصة لتحسين جودة الحياة في هذه البلاد ليقدم فيها الإنسان النماء والعطاء والهناء والصفاء والتطوير والجودة والريادة والسيادة والقيادة لتحقيق الريادة العالمية للمملكة في شتى المجالات.

العمل الخيري من سمات هذه البلاد

وأكد الرئيس العام أن العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي والإنساني سمة من سمات هذه البلاد المباركة وقادتها منذ توحيدها على يد المؤسس رحمه الله، حتى العهد الزاهر والزاخر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، إذ امتدت فيها يد الخير والنماء والتطوير والعطاء بمزيدٍ من العناية والرعاية بالإنسان وعلى رأسهم فئة الأيتام.

وتحدث الرئيس العام عن عناية المملكة للقطاع غير الربحي قائلا: “لقد أعطت بلادنا المباركة جل اهتمامها عبر تاءات الخير العشرة التي تحقق رسالته ورؤيته ومنافعه وبرامجه التنموية وهي ( التعليم والتربية – التآخي و التعاون – التراحم – التواد و التعاطف – التراؤف – التكافل – التكامل – التنسيق – التطوير والتجويد – التحسين)”.

فريق عمل طموح

وثمن الرئيس العام جهود جمعية “تراؤف” قائلاً: ” لقد قدمت الجمعية صفحةً ناصعة وسلسلة ذهبية من الأعمال الجليلة ونقلات نوعية، بدعمٍ من سمو المحافظ الأمير منصور بن محمد بن سعد وتكاتف أهالي حفر الباطن الأخيار وفريق العمل الممكن الطموح.

“تراؤف” أنموذجٌ يحتذى به

وأكد الرئيس العام أن جمعية تراؤف في محافظة حفر الباطن تعد أنموذجاً يُحتذى، في حسن التنظيم والتخطيط والبرامج والمبادرات والممكنات التي تخدم أبناء وبنات هذا الوطن مؤكداً أن الجمعية اعتنت بالبرامج بالتعليمية والبنائية والمهارية والتدريبية المقدَّمة للأيتام واليتيمات وصنعت شبابًا وفتيات يفاخرُ بهم ولبنات صالحة في بناء هذا الوطن المعطاء.

وأضاف ” أن جمعية رعاية الأيتام بحفر الباطن تقدم نموذجاً مميزاً في كفالة اليتيم، وتسهم في رفع جودة الأعمال الإنسانية والاجتماعية.

دعوة لتوقيع مذكرة تفاهم

ووجه الرئيس العام الدعوة لجمعية تراؤف لتوقيع مذكرة تفاهم وعقد شراكة بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجمعية تراؤف، تحت رعاية كريمة من سمو محافظ حفر الباطن.

نتطلع لاستشراف المستقبل

وتابع الرئيس العام قائلا: ” في الوقت الذي تشهد بلادنا الرقي والنهضة والتطور، نتطلع لاستشراف مستقبلٍ عظيم من خلالكم في بناء الوطن وتنمية المجتمع، بالشغف والعطاء والولاء والانتماء وتكريس قيم الاعتدال والوسطية، الذي يحمل معه ازدهار البلاد ونماء وخير العباد، مؤكداً قوة وصلابة جنودنا البواسل الذين يحمون الحدود والثغور ويدافعون عن الوطن بصلابة.

جهود موفقة لسمو محافظ حفر الباطن

وأشاد الرئيس العام بجهود جمعية رعاية الأيتام في حفر الباطن في تجويد وتطوير الخدمات المقدمة لأبنائنا الأيتام، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي بدعم كبير واهتمام دائم من قبل القيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد – ومساندة أهالي محافظة حفر الباطن، مؤكداً أن تكامل الجهود يصب في مصلحة هذه الفئة وهذا الطيف من أبناء هذه البلاد المباركة، ويتجلى ذلك في الطيف الإنساني العام.

تكريم منسوبي الجمعية

وكرم معاليه خلال اللقاء منسوبي الجمعية، مشيداً بالجهود التي يقومون بها من رعاية للأيتام وتقديم الأعمال الإنسانية لهم، والاهتمام بهذه الفئة الغالية على قلوبنا.

نموذج مستدام في بناء وتمكين

وتعتبر جمعية رعاية الأيتام في حفر الباطن ( تراؤف ) نموذجاً تنموياً رائداً ومستداماً في بناء وتمكين الأيتام وأسرهم. وتسعى الجمعية لتحسين جودة حياة أيتام حفر الباطن وأسرهم وتمكينهم ، وتسهم في التنمية الوطنية ومساندة قطاع الأيتام بالمملكة عبر منظومة عمل متكاملة وكفاءات مُمكنة تحقق استدامة الأثر في بيئة ابتكارية.

زيارة مثمرة

وكان الرئيس العام قد اختتم زيارة لمدينة حفر الباطن قام خلالها بالمشاركة في عدد من البرامج والفعاليات؛ حيث أمَّ المصلين وألقى خطبة الجمعة في الجامع الكبير مدينة الملك خالد العسكرية . كما ألقى كلمة توجيهية في جامع الشريع الكبير بعنوان ( باقة الرسائل في أهم المسائل ) ومحاضرة في جامعة حفر الباطن بعنوان ( دور منسوبي الجامعات في خدمة الأوطان وتنمية المجتمعات).