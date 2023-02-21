السديس يتابع استعدادات موسم رمضان بالمسجد الحرام

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجولة تفقدية ميدانية للاطلاع على سير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمسجد الحرام، وذلك بحضور عدد من قيادات الرئاسة.

وتفقد السديس خلال الجولة استعدادات الإدارات العاملة بالمسجد الحرام، وتطوير خدماتها وتفعيل أدوارها استعدادًا لموسم رمضان المبارك، منوهًا على وتسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله-.

استمرارية سير العمل

وأكد الشيخ السديس على أهمية استمرارية سير الأعمال والخدمات المقدمة لزوار وعمار بيت الله الحرام، حاثًّا الجميع على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالخدمة المقدمة التي تسهل على ضيوف البيت العتيق أداء مناسكهم وعباداتهم بكل راحة واطمئنان.