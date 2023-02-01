Icon

لقطات لجنود عراقيين يسيرون 6 كم بالصحراء للعودة لمدنهم Icon تفاصيل تعاقد تشيلسي مع إنزو فيرنانديز Icon دلالة وقيمة كبرى لـ صوت الأرض بنقل 40 قناة دولية للحفل Icon الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس Icon لحظة سقوط صخرة ضخمة وتحطمها على منزل بأمريكا Icon ضبط 4 مقيمين أخفوا 56 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي Icon تشكيل الأهلي ضد أوكلاند سيتي Icon السعودية عاصمة للفن العربي وليلة صوت الأرض خير دليل Icon جاسم الحربي: استضافة السعودية لـ كأس آسيا 2027 سينفع الأندية واللاعبين Icon إخماد حريق في مستودع بالدمام ولا إصابات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الزيارة عكست جهود ولاة الأمر في خدمة الدين

السديس يتسلم تقرير زيارة المعيقلي لجنوب إفريقيا

2023-02-01 الساعة 10:34
السديس يتسلم تقرير زيارة المعيقلي لجنوب إفريقيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسلم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، من إمام الحرم المكي الشريف الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي تقرير زيارته إلى جمهورية جنوب إفريقيا والتي جاءت بموافقته، واستمرت لمدة ٥ أيام، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين فضيلة الشيخ محمد بن أسامة خياط.

قد يهمّك أيضاً
Img

المستشار القرني يشكر الملك سلمان وولي العهد على تجديد الثقة

Img

فيلم الفصل 295 يوثق أحداث 2022 في المملكة

وبارك السديس للشيخ المعيقلي على تشرفه حضور حفل تخريج 13 حافظًا للقرآن الكريم ضمن المسابقة الوطنية بمسجد النور في المدرسة الإسلامية المركزية وعدد من الفعاليات المقامة وخطابة الجمعة وتكريم أحد الدعاة البارزين من قبل سفير المملكة العربية السعودية بجنوب إفريقيا.

عكست جهود ولاة الأمر لخدمة الدين

وفي الختام سأل الرئيس العام الله أن يجعل هذه الزيارة مباركة وموفقة، وأن ينفع بها البلاد والعباد، والتي عكست جهود ولاة الأمر- حفظهم الله- في خدمة هذا الدين الإسلامي الحنيف ودعم أئمة الحرمين الشريفين ودعم الرسالة الدعوية، وأن يجزي الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي خير الجزاء لقاء زيارته لجمهورية جنوب إفريقيا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية
السعودية اليوم

وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية

السعودية اليوم
الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا
السعودية اليوم

الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا

السعودية اليوم
وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة
آخر الاخبار

وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة

آخر الاخبار
سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان...
الرياضة

سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان...

الرياضة
فلاح المطيري يحصد المركز الأول في نخبة...
السعودية اليوم

فلاح المطيري يحصد المركز الأول في نخبة...

السعودية اليوم
التضخم في السعودية تحت السيطرة
السوق

التضخم في السعودية تحت السيطرة

السوق
رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة...
الرياضة

رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة...

الرياضة
ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...
السعودية اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...

السعودية اليوم