السديس يتسلم تقرير زيارة المعيقلي لجنوب إفريقيا

لقطات لجنود عراقيين يسيرون 6 كم بالصحراء للعودة لمدنهم تفاصيل تعاقد تشيلسي مع إنزو فيرنانديز دلالة وقيمة كبرى لـ صوت الأرض بنقل 40 قناة دولية للحفل الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لحظة سقوط صخرة ضخمة وتحطمها على منزل بأمريكا ضبط 4 مقيمين أخفوا 56 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي تشكيل الأهلي ضد أوكلاند سيتي السعودية عاصمة للفن العربي وليلة صوت الأرض خير دليل جاسم الحربي: استضافة السعودية لـ كأس آسيا 2027 سينفع الأندية واللاعبين إخماد حريق في مستودع بالدمام ولا إصابات
تسلم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، من إمام الحرم المكي الشريف الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي تقرير زيارته إلى جمهورية جنوب إفريقيا والتي جاءت بموافقته، واستمرت لمدة ٥ أيام، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين فضيلة الشيخ محمد بن أسامة خياط.
وبارك السديس للشيخ المعيقلي على تشرفه حضور حفل تخريج 13 حافظًا للقرآن الكريم ضمن المسابقة الوطنية بمسجد النور في المدرسة الإسلامية المركزية وعدد من الفعاليات المقامة وخطابة الجمعة وتكريم أحد الدعاة البارزين من قبل سفير المملكة العربية السعودية بجنوب إفريقيا.
وفي الختام سأل الرئيس العام الله أن يجعل هذه الزيارة مباركة وموفقة، وأن ينفع بها البلاد والعباد، والتي عكست جهود ولاة الأمر- حفظهم الله- في خدمة هذا الدين الإسلامي الحنيف ودعم أئمة الحرمين الشريفين ودعم الرسالة الدعوية، وأن يجزي الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي خير الجزاء لقاء زيارته لجمهورية جنوب إفريقيا.