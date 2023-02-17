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أكد على ضرورة العمل الدؤوب لتنفيذ خطط الرئاسة

السديس يوجه منسوبي الرئاسة عبر اللاسلكي لخدمة ضيوف الرحمن

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٦ مساءً
السديس يوجه منسوبي الرئاسة عبر اللاسلكي لخدمة ضيوف الرحمن
المواطن - فريق التحرير

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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عبر الشبكة اللاسلكية، اليوم الجمعة، جميع العاملين من منسوبي ومنسوبات الرئاسة، بالمسجد الحرام على ضرورة العمل الدؤوب والجد والاجتهاد لتنفيذ خطط الرئاسة، وبذل المزيد من الجهود الملائمة لإنجاحها تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

الإخلاص في العمل

وذكر الشيخ السديس بأن لا يُقبل أي تقصير وأن نُذكر أنفسنا دائمًا بالإخلاص لله تعالى وتقواه؛ لأن هذه الأعمال الجليلة يجب أن نبنيها على قاعدة الإخلاص والنية الطيبة والعمل على خدمة قاصدي المسجد الحرام وإبداء الصورة المشرقة لدولتنا وحرصها الشديد على خدمة ضيوف الرحمن واستشعار عظمة المكان والزمان.

شكر وتقدير لدعم القيادة

واختتم الرئيس العام كلمته بدعاء الله أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق، مقدمًا شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، لقاء حرصهما ومتابعتهما المستمرة، متمنيًا دوام الصحة والعافية لهما وأن يجزيهما خير الجزاء على جهودهما المباركة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

 

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