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ضمن الجسر الإغاثي لمركز الملك سلمان

السعودية أول دولة توصل مساعداتها للسوريين

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
السعودية أول دولة توصل مساعداتها للسوريين
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت أولى قوافل المساعدات السعودية إلى الشمال السوري، صباح اليوم السبت، لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للأشقاء المتضررين بعد الزلزال المدمر.

المساعدات السعودية

ونشر الفنان السعودي فايز المالكي فيديو يوثق لحظة وصول المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان.

وانطلقت إحدى الحافلات والتي تقل أعضاء من مركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم المساعدات اللازمة للسوريين، وحافلة أخرى انطلقت إلى تركيا لتقديم المساعدات اللازمة.

مطار غازي عنتاب

ووصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا الطائرة الإغاثية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

معبر غصن الزيتون

ووصلت الشاحنات إلى معبر غصن الزيتون، ووثق فيديو لحظة وصول القافلة المتجهة إلى الحدود السورية التركية، والتي تعد أول دولة تصل مساعدتها للسوريين.

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