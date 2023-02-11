السعودية أول دولة توصل مساعداتها للسوريين

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انطلقت أولى قوافل المساعدات السعودية إلى الشمال السوري، صباح اليوم السبت، لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للأشقاء المتضررين بعد الزلزال المدمر.
اول دولة تصل مساعدتها للاخوة السوريين #السعودية_العظمى #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة pic.twitter.com/dMeAniQjfYقد يهمّك أيضاً
— فايز المالكي (@fayez_malki) February 11, 2023
ونشر الفنان السعودي فايز المالكي فيديو يوثق لحظة وصول المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان.
وانطلقت إحدى الحافلات والتي تقل أعضاء من مركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم المساعدات اللازمة للسوريين، وحافلة أخرى انطلقت إلى تركيا لتقديم المساعدات اللازمة.
#مركز_الملك_سلمان_للإغاثة
معبر غصن الزيتون
القافلة المتجة الي اخواننا من الحدود السورية التركية وطاقم الاغاثة من #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة
دعواتكم لنا بالتوفيق pic.twitter.com/3qjVqyPxsn
— فايز المالكي (@fayez_malki) February 11, 2023
ووصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا الطائرة الإغاثية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.
ووصلت الشاحنات إلى معبر غصن الزيتون، ووثق فيديو لحظة وصول القافلة المتجهة إلى الحدود السورية التركية، والتي تعد أول دولة تصل مساعدتها للسوريين.