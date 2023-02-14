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ضمن مرحلة أولى لتقديم المساعدات العاجلة

السعودية تبني 3 آلاف مبنى مؤقت لإيواء متضرري الزلزال

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ مساءً
السعودية تبني 3 آلاف مبنى مؤقت لإيواء متضرري الزلزال
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الثلاثاء، أنهم يعملون على بناء 3 آلاف مبنى مؤقت ملحق به المرافق الأساسية كدورات المياه والكهرباء وغيرها في كل من سوريا وتركيا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان وصولها للمحتاجين وذوي الأولوية.

وقال الربيعة في مداخلة مع لبرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية”: إنهم في اللمسات الأخيرة للمرحلة الأولى في بناء المباني للمتضررين، على أن يتبعها مراحل وبرامج أخرى لإيواء المتضررين.

سعة المبنى المؤقت

وأضاف الربيعة أن المبنى المؤقت سيأوي عائلة مكونة من 5 لـ 6 أشخاص، ضمن المرحلة الأولى التي سينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة، منوهًا إلى أن إعادة الإعمار والبناء تحتاج لدراسة وتخطيط وتنسيق مع السلطات المختصة لأنها بحاجة لاحتياجات أساسية، لافتًا إلى وجود فرق أساسية تعمل لتحديد ما بعد الإغاثة العاجلة.

مساعدات إغاثية

وفي وقت سابق، أرسل مركز الملك سلمان للإغاثة مساعدات شملت العديد من الخيم الإيوائية والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، والتي تتجه لدعم المتضررين في غازي عنتاب، والتي تتزامن مع وصول فريق الإنقاذ والبحث السعودي.

 

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