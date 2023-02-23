ماريجا يقود الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لقطات لانهيار ممرض فلسطيني بعد اكتشاف والده بين مصابي نابلس السعودية تتزين بالقمر وكوكبي المشتري والزهرة وكأنه منظر من قصص الخيال العلمي طفل يسوق منتجاته بطريقة مثيرة لجذب الزبائن الاتحاد يصعد لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا بالتعادل ضد الرائد مسلح أمريكي يعود لموقع جريمته ويقتل مراسلًا وطفلة طيار أمريكي يلتقط سيلفي مع المنطاد الصيني قبل إسقاطه التشكيل الرسمي لـ مباراة مان يونايتد ضد برشلونة استمتع بالربيع خلال شهري شعبان ورمضان فعاليات متنوعة تعزز الارتباط بالتاريخ السعودي بجامعة الأميرة نورة
تتزين سماء المملكة الليلة بـ هلال القمر وكوكبي المشتري والزهرة، حسبما أعلنت الجمعية الفلكية بجدة اليوم الخميس.
وقالت الجمعية في تغريدة على الصفحة الرسمية بموقع تويتر: يرصد بسماء السعودية والوطن العربي اليوم الخميس 23 فبراير 2023 والانتقال نحو بداية الليل اصطفاف هلال القمر وكوكبي المشتري والزهرة بالأفق الغربي بعد وقت قصير من غروب الشمس.
ولفتت الجمعية إلى أنه يمكن مشاهدتهم بسهولة بالعين المجردة، وكأنه منظر من قصص الخيال العلمي.
من جانب آخر، علق خبير الطقس والمناخ د. خالد الزعاق على منظر السماء، قائلًا: جمال السماء: ورنا إبداعك بالتصوير من جوالك، للهلال والمشتري والزهرة ونزلها هنا مع ذكر المكان، فسيكون الهلال والمشتري والزهرة على خط مستقيم من بعد مغيب الشمس.