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من نوع (إف 2000 - إف 4000) المستخدمة عسكريًا وأمنيًا بالمملكة

السعودية تتعاون مع رولز رويس لتوطين صناعة محركات السفن العسكرية

2023-02-02 الساعة 4:29
السعودية تتعاون مع رولز رويس لتوطين صناعة محركات السفن العسكرية
المواطن - واس

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وقعت الشركة السعودية لصناعة المحركات “مكين” وشركة رولز رويس سلوشنز (RRS)، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتوطين صناعة محركات عالية السرعة من نوع (إف 2000 – إف 4000) التي تستخدم لدى الجهات العسكرية والأمنية في المملكة تحت العلامة التجارية “mtu”.

على هامش اكتفاء 2023

وشهد توقيع المذكرة التي تمت على هامش معرض “اكتفاء 2023” نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس قاسم الميمني، ورئيس مجلس إدارة شركة “مكين” محمد الشمري، والنائب الأعلى لشركة أرامكو، رئيس شركة “سفن” سليمان البابطين، حيث وقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة “مكين” عبدالله الغامدي، ومدير المبيعات الحكومية والتراخيص والتعاون الصناعي في شركة رولز رويس سلوشنز بول روك.

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دعم القطاع العسكري

ويأتي هذا التعاون الإستراتيجي المشترك داعماً لمسيرة القطاع الصناعي العسكري الذي يشهد حراكاً نوعياً على صعيد توطين القطاع وتطويره، حيث تقود الهيئة العامة للصناعات العسكرية الخطط الإستراتيجية لتطوير وتوطين القطاع للمضي نحو تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الهدف الرئيسي والمتمثل في توطين القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م.

وعملت الهيئة العامة للصناعات العسكرية على تضمين نطاق المحركات الخاصة للسفن العسكرية مع شركة رولز رويس (mtu) ليصبح ضمن نطاق عمل الشركة، سعياً منها لتمكين المصنع المحلي ليسهم في دعم مسيرة التوطين الطموحة

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