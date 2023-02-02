السعودية تحقق أعلى معدل نمو منذ 11 عامًا

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، اليوم الخميس، نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة بمعدل 8.7% وفقًا للتقديرات السرية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن ما حققته المملكة من نمو يعد أعلى نسبة نمو بين دول مجمعة العشرين، وأسرع معدل نمو سنوي منذ 11 عامًا.

نتائج الإحصاء

وفي وقت سابق، قالت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير لها، إن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من عام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 6.1 بالمئة، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 15.4 بالمئة، مقارنةً بالعام السابق 2021.

وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية سجل ارتفاعًا بنسبة 6.2 بالمئة، على أساس سنوي، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية لعام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الرابع من عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 1.5 بالمئة، مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022.