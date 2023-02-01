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السعودية تستضيف كأس آسيا 2027

2023-02-01 الساعة 3:11
السعودية تستضيف كأس آسيا 2027
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل قليل، عن استضافة السعودية رسميًا لمنافسات بطولة كأس آسيا 2027.

كأس آسيا 2027 في السعودية

وأُقيمت الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة، وصادقت على اختيار السعودية لتنظيم بطولة كأس آسيا 2027.

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وانسحبت قطر من ملف تنظيم البطولة في أكتوبر الماضي، بعد تكليفها باستضافة نسخة 2023، وذلك بعد انسحاب أوزبكستان وإيران، لتنحصر المنافسة بين السعودية والهند، قبل أن تقرر اللجنة المنظمة لاتحاد كرة القدم الهندي سحب ملفها.

كأس آسيا 2023
كأس آسيا

تنظيم البطولة للمرة الأولى

وعلى الرغم من مشاركة السعودية باستمرار في البطولة القارية، إلا أنها لم تستضف المسابقة على مدار تاريخها، وكانت تعتزم التقدم بطلب رسمي لاستضافة كأس آسيا 2019 ولكنها تراجعت.

كأس آسيا
كأس البطولة – المصدر @afcasiancup_ar

البطولة الثالثة

وتُعد كأس آسيا 2027 هي البطولة الثالثة التي أُعلن مؤخرًا عن إقامتها في السعودية بعدما اختيرت لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في مدينة “نيوم” المستقبلية، كما اختارها المجلس الأولمبي الآسيوي أيضًا لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 2034.

كأس أمم آسيا
كأس البطولة

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