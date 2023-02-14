السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن استضافة السعودية لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتُقام البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر من العام الحالي في الرياض.

وكان الهلال تُوج بالميدالية الفضية في مونديال الأندية نسخة 2022 التي أُقيمت في المغرب.