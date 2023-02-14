السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن استضافة السعودية لبطولة كأس العالم للأندية 2023.
وتُقام البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر من العام الحالي في الرياض.
وكان الهلال تُوج بالميدالية الفضية في مونديال الأندية نسخة 2022 التي أُقيمت في المغرب.