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تُقام في ديسمبر المقبل

السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن استضافة السعودية لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتُقام البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر من العام الحالي في الرياض.

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وكان الهلال تُوج بالميدالية الفضية في مونديال الأندية نسخة 2022 التي أُقيمت في المغرب.

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