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يقام في الفترة من 20 لـ 24 فبراير الجاري

السعودية تشارك في معرض آيدكس 2023 الدولي بأبوظبي

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
السعودية تشارك في معرض آيدكس 2023 الدولي بأبوظبي
المواطن - واس

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يعتزم قطاع الصناعات العسكرية والأمنية تمثيل المملكة في معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2023” وذلك من خلال المشاركة بجناح تقوده وتنظيمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية وبمشاركة وزارة الداخلية، ووزارة الاستثمار، ومعرض الدفاع العالمي، إضافة إلى عددٍ من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية، حيث سيقام المعرض خلال الفترة من 20 حتى 24 من شهر فبراير الجاري في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

تجسيد الرؤية الطموحة

ويأتي تمثيل المملكة في المعرض الدولي تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة – رعاها الله – بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

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فرص واعدة

ويسعى جناح المملكة إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك من خلال فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية مع الشركات السعودية العاملة في القطاع والمتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، إلى جانب التعريف بما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية.

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