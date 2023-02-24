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بعد أن حققت نجاحًا لافتًا

السعودية تطعن على حكم قضائي أمريكي بشأن بطولة الغولف LIV

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٩ مساءً
السعودية تطعن على حكم قضائي أمريكي بشأن بطولة الغولف LIV
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قدمت السعودية طعنًا على حكم قاضٍ فيدرالي أمريكي يلزم صندوق الاستثمارات العامة تقديم مستندات وشهادات في دعوى خاصة باحتكار دوري LIV وهي بطولة الغولف التي تمولها السعودية، ضد دوري PGA الأمريكي.

الطعن في قرار القاضي

وقدم محامو السعودية رسالة للطعن في الأسباب التي ذكرها القاضي لسماحه بإصدار المذكرات المتعلقة باستدعاء مسؤولين بصندوق الاستثمارات العامة.

وتم إرسال الرسالة إلى قاضي المقاطعة الأميركية، بيث لابسون فريمان، الذي يشرف على القضية في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ووفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها أسوشيتد برس، يمتلك الصندوق السعودي 93% من دوري LIV، الذي دفع في العام الماضي رسوم توقيع تزيد عن 100 مليون دولار للاعبين، بما في ذلك كل من Phil Mickelson وDustin Johnson وBrooks Koepka وBryson DeChambeau.

وفي المقابل، حظرت إدارة دوري PGA اللاعبين الذين انضموا إلى دوري LIV من المنافسة في دوراتها الرياضية.

اعتراض سعودي على حكم أمريكي بشأن بطولة الغولف  (1)

نجاح البطولة السعودية

وحققت بطولة LIV نجاحًا لافتًا، فبرغم معارضة شرسة من البطولات الأمريكية والأوروبية ورفضها السماح للاعبيها بالمشاركة، إلا أن ليف غولف (LIV Golf) جذبت 16 لاعبًا من قائمة أبرز 100 لاعب حول العالم.

وفي المجمل، جمع هذا الدوري 48 لاعبًا في 8 دورات في مختلف أنحاء العالم، إحداها أُقيمت في جدة في 16 أكتوبر الماضي.

Justin Thomas hits from the 13th tee during practice for the Presidents Cup golf tournament at the Quail Hollow Club, Tuesday, Sept. 20, 2022, in Charlotte, N.C. (AP Photo/Chris Carlson)
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