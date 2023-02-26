السعودية تعزي البرازيل في ضحايا الأمطار والفيضانات والانهيارات

عبرت سفارة المملكة العربية السعودية في برازيليا، اليوم الأحد، عن تعازي المملكة لجمهورية البرازيل الاتحادية، ولذوي الضحايا الذين سقطوا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في ولاية ساو باولو.

وأعربت السفارة عن تضامن المملكة مع البرازيل، وتمنياتها بالسلامة للمفقودين، والشفاء العاجل للمصابين.