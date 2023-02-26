السعودية تعزي الصين في ضحايا انهيار منجم فحم

أعربت سفارة المملكة في بكين، اليوم الأحد، عن تعازيها لجمهورية الصين الشعبية، إثر حادث انهيار منجم للفحم.

وتقدمت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” بخالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، والسلامة للمحاصرين داخل المنجم.

انهيار منجم بالصين

ووفقاً لوسائل إعلام صينية، لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم وفقد حوالي 50 آخرين بعد انهيار منجم فحم في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين الأربعاء الماضي.

فيما تم نشر أكثر من 900 من عمال الإنقاذ في مكان الحادث، وأبلغت الشرطة وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن التحقيق في الحادث ما زال مستمرًا.