السعودية تعزي بنين في حادث اصطدام حافلة ركاب بشاحنة

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أعربت سفارة المملكة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية بنين، اليوم الجمعة، عن تعازي المملكة لجمهورية بنين جرّاء حادث اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في وسط بنين، أدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وعبرت السفارة عن تضامن المملكة ومواساتها لحكومة وشعب بنين ولذوي الضحايا في هذا الحادث المؤلم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.