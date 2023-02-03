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بفضل طموح رؤية 2030 وسعيها الدائم لدعم الدول بالمنطقة

السعودية حققت نموًّا استثنائيًّا وأقوى شريك لصندوق النقد الدولي

2023-02-03 الساعة 6:34
السعودية حققت نموًّا استثنائيًّا وأقوى شريك لصندوق النقد الدولي
المواطن - فريق التحرير

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قالت النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي غيتا غوبينا: إن المملكة تشهد نموًّا عالميًّا، وإن كان يسير ببطء منذ العام الماضي في ظل تشديد الأوضاع النقدية حول العالم مع التأثير على الطلب.

وأوضحت غوبينا، في لقاء مع “قناة الإخبارية”، أنها تتوقع أن تشهد المملكة هذا العام نموًّا في ظل وجود بعض نقاط التحول، والتي يمكن مشاهدة تحسنها في النصف الثاني من هذا العام وحتى عام 2024.

نمو استثنائي

ولفتت غوبينا إلى أنه من حيث التأثر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد كان للمملكة تأثير قوي باعتبارها من الدول المصدرة للنفط؛ حيث كان أداؤها أقوى العام الماضي، فأحدثت نموًّا استثنائيًّا في اقتصاد العالم، أما مستوردو النفط فقد عانوا من صعوبات عدة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة وتأزم الأوضاع المالية، متمنية أن يجتازوا تلك الصعوبات بحلول عام 2024.

نمو عالمي

وأضافت غوبينا أن اقتصاد المملكة استفاد من ارتفاع أسعار النفط، وهو ما أظهر نتيجة في نمو الناتج المحلي بنسبة 8.7% خلال عام 2022، لافتة إلى أنه بجانب النفط هناك نمو يأتي من المنتجات غير النفطية، وهو ما يشكل أمرًا غاية في الأهمية في تنوع اقتصاد المملكة.

رؤية 2030

وأكدت غوبينا أن أجندة الرؤية 2030 طموحة جدًّا، وهو ما يمكن ملامسته في تحقيق الأهداف وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن دور القطاع الخاص ومشاركة المرأة في القوى العاملة، وما سبق من إصلاحات كان سببًا في الزخم الذي يحظى به اقتصاد المملكة.

المملكة شريك فعال

وأشارت غوبينا إلى أن للمملكة دورًا قويًّا مركزيًّا ومؤثرًا في مجال الطاقة، وهو ما سيشكل أهمية كبرى في الاقتصاد العالمي مستقبلًا، مؤكدة أنه سيكون للمملكة دور قوي في هذا المجال؛ لذا يعمل صندوق النقد الدولي على التعاون مع المملكة لدعم ومساعدة الدول التي تعاني من أزمات، فالمملكة كانت شريكًا قويًّا لصندوق النقد الدولي في التمويل شريطة أن يحدث إصلاح في تلك الدول، مشيدة بهذا التعاون مع المملكة الذي تأمل أن يستمر.

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