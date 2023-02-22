السعودية خلال عصور أثبتت للعالم قوة أمنها وأمانها

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أكد رئيس قسم التاريخ في جامعة أم القرى د. إبراهيم السلمي، أن المملكة خلال العصور التي مرت بها سياسيًا أثبتت للعالم قوة أمنها وأمانها.
فيديو | رئيس قسم التاريخ في جامعة أم القرى د. إبراهيم السلمي: المملكة خلال العصور التي مرت بها سياسيا أثبتت للعالم قوة أمنها وأمانها #يوم_بدينا#يوم_التأسيس#برنامج_اليوم pic.twitter.com/c9MWiNadB0قد يهمّك أيضاً
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) February 22, 2023
وأوضح السلمي خلال مداخلة مع “قناة الإخبارية” أن المنطقة الجغرافية التي قامت عليها المملكة كانت تعاني من عدم وجود كيان سياسي، حيث كان آخر كيان سياسي أقيم تمثل في الدولة الأخيبرية في القرن الثالث الميلادي، بعد ذلك لم يكن هناك أي كيان يقوم بتنظيم واحتواء المجتمعات البشرية، حتى أصبحت هناك دول في كل مدينة.
وأضاف السلمي، أن الدول التي تكونت في كل مدينة كانت متناحرة ومتنافسة، لم يميز فيها قطاع الطريق بين قوافل الحجاج وقوافل التجارة، فجاء اهتمام الإمام محمد بن سعود بالجوانب الأمنية وكان يضرب بيد من حديد على من يخل بالأمن حتى أصبحت الدرعية ملجأً ومحطة لقوافل الحجاج والتجارة.
وتابع السلمي أن التاريخ سجل في عهد نجله الإمام عبد العزيز أن رعاة الإبل والغنم كانت ماشيتهم ترعى في البراري بدون راعٍ، واليوم باتت المملكة مثالًا للأمن على مستوى العالم.