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السعودية رابع بلد عربي يستضيف كأس العالم للأندية

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ مساءً
السعودية رابع بلد عربي يستضيف كأس العالم للأندية
المواطن - محمد سمعه

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أصبحت السعودية رابع دولة عربية تفوز باستضافة كأس العالم للأندية وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم فوز المملكة باستضافة نسخة العام الحالي من البطولة.

كأس العالم للأندية في الدول العربية 

وكانت الإمارات أول دولة عربية نظمت مونديال الأندية وكان ذلك في عام 2009، ثم نظمت نسخة 2010 و 2017 و 2018 و 2021، لتكون أكثر دولة عربية نظمت البطولة.

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وفي عام 2013 نظمت المغرب البطولة، ثم نظمت البطولة في عامي 2014 و 2022.

أما قطر فهي ثالث دولة عربية تُنظم كأس العالم للأندية حيث نظمت نسختي 2019 و 2020.

لاعبو الهلال

الهلال وصيف العالم

وكان نادي الهلال حقق نتائج مميزة في نسخة مونديال الأندية 2022 بالمغرب، حيث فاز على الوداد المغربي بطل إفريقيا ثم هزم فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية متأهلًا للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، ليتوج بالميدالية الفضية بعد الخسارة من ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-3 في المباراة النهائية مساء السبت الماضي.

يذكر أن نادي النصر كان شارك في مونديال الأندية نسخة 2000 بالبرازيل كأول ناد سعودي يشارك، كما احتل نادي الاتحاد المركز الرابع في بطولة مونديال الأندية نسخة 2005، بينما شارك الهلال 3 مرات أعوام 2019 و 2021 و 2022، حيث احتل المركز الرابع عامي 2019 و 2021، بجانب احتلاله للمركز الثاني نسخة العام الماضي.

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