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لفترات الاستحقاق التي تمتد بين 20 إلى 30 عاماً

السعودية لإعادة التمويل تخفض معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ مساءً
السعودية لإعادة التمويل تخفض معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC”، اليوم الثلاثاء، خفضها معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة، بمقدار 26 نقطة أساس لفترات الاستحقاق التي تمتد بين 20 إلى 30 عاماً، وتثبيت النسبة لفترات الاستحقاق التي تقل عن 20 عاماً.

تشجيع التسعير العادل

وأوضحت الشركة، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أن الخطوة تأتي سعياً منها لتشجيع التسعير العادل ورفع الوعي بين المستفيدين ودعم الأسر السعودية لتملك المنازل، وذلك من خلال تحديد معيار مرجعي يُسهم في دعم استقرار سوق التمويل العقاري في المملكة وحماية المستفيدين من تقلبات الأسعار.

تعزيز نمو القطاع

وبنت الشركة أنه من المتوقع أن يكون لهذا الخفض أثر إيجابي على تعزيز النمو في القطاع، ودعم استقرار السوق والحفاظ على الإسهامات المتنامية للقطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ”SRC” فابريس سوسيني، إن القرار يأتي التزاماً من الشركة بدعم النمو المستدام لسوق الإسكان في المملكة من واقع رؤيتنا وإيماننا بدورنا كمساهم رئيسي في التنمية الاقتصادية في المملكة.

وأضاف أن خفض معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة، والمبني على دراستنا لتغيرات السوق، يعكس التزام الشركة بتعزيز السيولة، وتوفير حلول إدارة رأس المال والمخاطر لمقدمي التمويل العقاري، ما يُسهم في طرح حلول تمويل عقاري وفق هوامش ربح ملائمة تزيد من نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل.

 

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