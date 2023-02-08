السعودية للخدمات الأرضية تعلن برنامج التدريب التعاوني لعام 2023

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم في برنامج (التدريب التعاوني) لعام 2023م بمحافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج التدريب التعاوني (COOP).

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الموارد البشرية.

– نظم المعلومات الإدارية.

– إدارة الأعمال.

– المالية.

– الهندسة.

– تقنية المعلومات.

– التصميم الجرافيكي.

الشروط:

1- طالب / طالبة في مرحلة البكالوريوس أو الدبلوم في أحد التخصصات الموضحة أعلاه.

2- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والعمل الجماعي.

3- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

فترة التدريب:

– سيبدأ الطلاب المقبولون في مارس 2023م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا