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السعودية للخدمات الأرضية تعلن برنامج التدريب التعاوني لعام 2023

2023-02-08 الساعة 11:16
السعودية للخدمات الأرضية تعلن برنامج التدريب التعاوني لعام 2023
المواطن - الرياض

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم في برنامج (التدريب التعاوني) لعام 2023م بمحافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج التدريب التعاوني (COOP).

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الموارد البشرية.
– نظم المعلومات الإدارية.
– إدارة الأعمال.
– المالية.
– الهندسة.
– تقنية المعلومات.
– التصميم الجرافيكي.

الشروط:

1- طالب / طالبة في مرحلة البكالوريوس أو الدبلوم في أحد التخصصات الموضحة أعلاه.
2- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والعمل الجماعي.
3- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
4- إجادة اللغة الإنجليزية.

فترة التدريب:

– سيبدأ الطلاب المقبولون في مارس 2023م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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