سفارة المملكة بتركيا تباشر إجلاء مواطنيها من المناطق المنكوبة السعودية للخدمات الأرضية تعلن برنامج التدريب التعاوني لعام 2023 توقعات بموجة برد على عدة مناطق من اليوم إلى الجمعة خبراء: الزلزال حرك تركيا نحو الغرب بمقدار 3 أمتار لحظة مؤثرة لطفل يرتشف الماء تحت ركام أسمنتي اختطاف طائرة إندونيسية وطلب غريب من خاطفيها نيوم تعلن عن وظائف إدارية شاغرة جامعة الأميرة نورة تنظم أنشطة توعوية مهنية وصحية مايكروسوفت تتحدى جوجل وتعزز محرك بحثها إجراءات لحماية المرضى من الجرعات الإشعاعية الزائدة
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم في برنامج (التدريب التعاوني) لعام 2023م بمحافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– برنامج التدريب التعاوني (COOP).
– إدارة الموارد البشرية.
– نظم المعلومات الإدارية.
– إدارة الأعمال.
– المالية.
– الهندسة.
– تقنية المعلومات.
– التصميم الجرافيكي.
1- طالب / طالبة في مرحلة البكالوريوس أو الدبلوم في أحد التخصصات الموضحة أعلاه.
2- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والعمل الجماعي.
3- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
فترة التدريب:
– سيبدأ الطلاب المقبولون في مارس 2023م.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا